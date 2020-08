Estamos en el peor momento de la pandemia: Tello

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello asentó que es fundamental la participación de los presidentes municipales y de la sociedad en su conjunto para contener en el estado la fase crítica de la pandemia, originada por el nuevo Coronavirus.

Al presentar el Reporte Estadístico del COVID-19, el mandatario estatal recalcó que Zacatecas está en su punto más alto de contagios del virus SARS-CoV-2, por lo que es imperante la coordinación con las autoridades municipales y la voluntad de la población para afrontar la emergencia sanitaria.

Hasta este domingo 9 de agosto, 53 de los 58 municipios del territorio zacatecano presentaban casos positivos del Coronavirus, con un total de 3 mil 442; 364 decesos; 1 mil 786 activos; 1 mil 292 personas recuperadas; 4 mil 711 pruebas con resultados negativos, y 97 sospechosos que están en análisis de laboratorio.

Los puntos rojos de contagios, alertó el Jefe del Poder Ejecutivo estatal, se localizan en Fresnillo (790), Guadalupe (746), Zacatecas (661) y, ahora, Nochistlán (66), que presentó un alto índice de casos positivos en la semana más reciente. Entre estos cuatro municipios se concentra 66 por ciento del total en todo el estado, con 2 mil 263.

Para mantener coordinación con los municipios y atender todos los reportes ciudadanos relacionados con la pandemia, por indicaciones del Gobernador Alejandro Tello, se estableció el Sistema de Emergencias 911, como una herramienta para facilitar los distintos servicios, tanto médicos como de seguridad.

En la conferencia virtual de este lunes, Jaime Francisco Flores Medina, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, informó que, desde el 23 de marzo hasta la fecha, en el 911 se han recibido 7 mil 721 consultas relacionadas con COVID-19, y que son atendidas por médicos capacitados para ello.

De ellos, se han efectuado 86 traslados por personal especializado, en ambulancias equipadas, principalmente en las zonas de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Asimismo, 1 mil 180 personas han sido canalizadas a las respectivas áreas de epidemiología como casos sospechosos y algunas, al realizarles las pruebas, han resultado positivas.

Jaime Flores explicó que, en los últimos dos meses, se incrementó a 80 el número de consultas diarias y, en lo que va de agosto, se han recibido mil 047 llamadas, con un promedio de 116, por lo que anticipó que éste será el periodo más complejo desde que comenzó la pandemia en Zacatecas.

Recalcó que, para atender los reportes y el control de fiestas y reuniones masivas, se ha fortalecido la comunicación con los ayuntamientos, que son los primeros respondientes, por conducto de la Policía Municipal, para dispersar las aglomeraciones, así como canalizar a las autoridades sanitarias, pero, reconoció, el personal es insuficiente para solventar todas las denuncias de la población.

PANDEMIA, EN EL PEOR MOMENTO

El Gobernador Alejandro Tello subrayó que “estamos en el peor momento de la pandemia en el país”, con 526 mil 289 contagios en todo México; y aunque de esta cifra Zacatecas presenta 3 mil 442 casos positivos (0.65%), y 364 de los 54 mil 851 decesos (0.66%), no deja de ser un problema grave, sobre todo porque también hay una gran presión en el tema económico.

Explicó que, en las últimas cuatro semanas, se ha originado 60 por ciento del total de los casos positivos, con 2 mil 036; con las 354 defunciones, se incrementó de 9.8 a 10.6 por ciento el índice de mortandad, en su gran mayoría, en personas de los 51 a los 80 años de edad. De los decesos, 301 padecían alguna comorbilidad, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad, pero 63 no tenían.

Alejandro Tello desglosó que se han registrado contagios en 13 pacientes embarazadas; de ellas, cinco se recuperaron, seis permanecen en aislamiento domiciliario, una está hospitalizada estable, y una, lamentablemente, falleció. De siete casos de puerperio, cuatro mujeres se han recuperado y tres están en aislamiento.

También, 91 niños y niñas se han infectado; de ellos, 47 se han recuperado, 37 están en aislamiento domiciliario, uno está hospitalizado estable (14 años), cinco hospitalizados graves (edades de 1 mes, 1, 2, 11 y 17 años) y se ha registrado una defunción, la de un bebé de 1 mes de nacido.

En el tema de hospitalización, se encuentran internados 187 pacientes en todas las instituciones del sector salud, 124 de ellos estables y 63 graves (intubados); hay disponibles 196 camas (61%) y 82 ventiladores (57%), además de que se revirtió un poco la presión con el aumento de capacidades tanto en equipo como en personal, sumado a una cifra importante de casos recuperados.

A la fecha, hay 98 pacientes internados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 49 en la SSZ, 27 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 12 en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno en una clínica particular.

En el Hospital UNEME-COVID se cuenta con una plantilla de 41 médicos (14 especialistas y 27 generales), así como 148 enfermeras y enfermeros: en el Hospital General de Zacatecas se cuenta con 72 médicos (12 especialistas, 31 generales y 29 residentes); en el Hospital General de Fresnillo, 32 médicos (seis especialistas, 21 generales y cinco residentes).

Derivado de la pandemia, se han registrado 189 contagios en médicos, así como 208 en enfermeras y enfermeros; lamentablemente, han fallecido por COVID-19 ocho médicos y seis enfermeras.

ATENCIÓN MÉDICA, SIN DESCANSO

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), informó que, además del tema del COVID-19, todos los padecimientos siguen su curso y la atención en el sistema médico estatal no se detiene.

En lo que va del año, el sector salud estatal ha brindado 48 mil 698 consultas; de especialidad, han sido 29 mil 643; se han realizado 2 mil 500 cirugías; se han atendido casi 50 mil urgencias médicas, sin contar las relacionadas con el Coronavirus, además de que se han hecho 679 mil estudios de laboratorio y casi 35 mil de rayos X.

Sobre la mortalidad en el estado, Breña Cantú precisó que, en promedio, al año, se registran 9 mil 600 decesos en el estado; a la fecha, se han registrado 4 mil 246, 8.5 por ciento de ellos ha sido por COVID-19, que se han detonado por comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, cardiopatía o problemas de inmunosupresión.

En su mensaje, el Gobernador Alejandro Tello pidió a la sociedad en su conjunto, así como a las autoridades municipales, hacer todo lo que esté en sus manos para hacer frente y contener la fase más crítica de la pandemia, que es ahora; “hagámoslo por nosotros, por la salud y la vida de nuestros seres queridos”.

Reiteró el llamado a no realizar concentraciones masivas, no efectuar fiestas ni eventos deportivos, así como a seguir los protocolos de prevención sanitaria, como utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia, lavarse las manos constantemente con agua, jabón y gel alcoholado, así como no saludar de beso ni mano.