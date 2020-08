Suspende ayuntamiento capitalino labores administrativas no esenciales

Zacatecas, Zac.-Derivado de las indicaciones que generan las autoridades de Gobierno del Estado y Gobierno de México, el Ayuntamiento de Zacatecas, suspende su servicio a la ciudadanía en áreas no indispensables en las oficinas centrales y en las que se encuentran fuera de la municipalidad durante el lunes 17 al viernes 21 de agosto del presente año.

Únicamente, tendrán acceso a las instalaciones los trabajadores que realizan actividades sustanciales para procurar el mayor cuidado y protección a la ciudadanía y a los propios colaboradores de la administración municipal.

Operarán de manera ininterrumpida la Policía de Proximidad Social, la Unidad de Protección Civil, la Policía Ambiental, el Registro Civil y los Servicios de Salud del municipio. Las corporaciones no detendrán sus labores de prevención y contención del delito, así como el cuidado de la ciudadanía por tratarse de labores indispensables, mismas que la ciudadanía podrá contactar mediante la línea de emergencia, llamando al 911 o directamente al 92 2 01 80. Asimismo, los registros sólo se aplicarán a niños hospitalizados y las actas de defunción sólo para traslado del cuerpo. Es importante mencionar que no se aplicarán sanciones ni multas por no hacer los registros en los tiempos que marca la norma en la materia, debido a la situación que se vive.

El Registro Civil atenderá sólo trámites con carácter de urgencia con cita previa, que podrá generarse comunicándose telefónicamente al 492 101 86 43, donde la Licenciada María de Jesús García Silva, agendará las citas para atender de manera personal acudiendo con el protocolo de cuidado de la salud.

El resto de las oficinas, permanecerán sin atención al público durante los días señalados, en aras de procurar el máximo cuidado sanitario.

Para dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía y mantener estrecha comunicación hacia sus necesidades, como ha sido durante esta administración, el alcalde continuará atendiendo las audiencias públicas programadas cada martes, que ahora se desarrollan de manera virtual siguiendo los protocolos de promoción y prevención de la salud. El registro se encuentra abierto vía WhatsApp al 492 293 75 60.

Entendiendo que estamos en un momento crítico para la salud pública, el alcalde Ulises Mejía Haro junto con su gran equipo de colaboradores, atiende las indicaciones de las autoridades sanitarias, esperando que con el apoyo de todos, con la responsabilidad individual y la conciencia colectiva sobre la gravedad del virus COVID-19, pronto podamos regresar a las actividades de servicio y función pública en los horarios y modalidades regulares, brindando siempre la mejor atención a la ciudadanía, con la premisa por delante que ha caracterizado la labor de esta administración: “en Zacatecas, el trabajo todo lo vence, y esta pandemia no será la excepción”.