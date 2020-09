Comenzará Issstezac cierre de entre 7 y 10 unidades comerciales; se respetarán derechos laborales

Zacatecas, Zac.-El director general,, confirmó que el cierre de áreas comerciales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), iniciará en Jalpa, respetando los derechos laborales del personal, entablando mesas de negociación y diálogo con dirigentes sindicales.

El directivo del Instituto, en entrevista para periodicomirador.com, expresó que derivado del acuerdo con la Junta directiva y, ante la crisis financiera del organismo, próximamente comenzarán con el cierre de 7 a 10 unidades comerciales. La transferencia de mercancías sobrante, dijo que será traslada a otros negocios del Issstezac que continúen funcionando, como el centro recreativo Paraíso Caxcán.

En tanto que, los trabajadores de esa área comercial podrán optar por el retiro voluntario o ser transferidos a otras áreas de gobierno del estado, “se está explorando algún convenio de colaboración con la Secretaría de Administración de tal manera que podamos hacer esa transferencia de personal, respetando los derechos de los trabajadores” agregó.

Flores Guerrero, manifestó que lo anterior, corresponde a la buena relación que mantiene con los líderes sindicales, pues mantiene un diálogo permanente con ellos, además de que ha abierto completamente el Issstezac, con total transparencia, ya que, dijo, como nunca antes se les había entregado la información de todo..

“Si tenemos problemas con algunos terrenos, incluso que no tenemos la certeza jurídica o legal de los predios, les estamos exponiendo tal cual como es la problemática. De los adeudos que se tengan con algunos entes públicos, todos lo estamos transparentando de tal manera que puedo asegurar que no habido una administración tan transparente como la que estamos llevando nosotros. Estamos en buen ánimo con los sindicatos y buscando la manera de darle vialidad al sistema”

Reconoció que no ha sido fácil pues debe asumir posiciones, a veces, complicadas, pero siempre encaminadas a trabajar con ellos muy de la mano. Por ello, dijo finalmente que en la medida de lo posible, “yo digo que no importa tener exceso de diálogo, sino más bien vale pecar de excesos, a no tener claro lo que se está haciendo en el Issstezac.”, destacó finalmente el titular del Issstezac.