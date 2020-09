Trabajará Tello en acciones para prevenir pornografía infantil y turismo sexual

Zacatecas, Zac.- Durante su participación en el Foro “Pornografía Infantil y el Turismo Sexual Infantil en México: Una triste realidad”, el Gobernador Alejandro Tello se comprometió a reforzar las políticas públicas y acciones que se realizan desde su administración para prevenir este tipo de delitos y erradicar el turismo sexual.

Afirmó que, a pesar de todos los problemas y trabajos a los que se enfrentan los gobiernos y los poderes, no se debe dejar de lado a las y los niños porque son lo más importante que hay en la sociedad.

“Hagamos todo lo que esté en nuestras manos; hagámoslo por ellos, porque son quienes más queremos y también por un mejor México”, señaló el mandatario al invitar a los prestadores de servicios y a las autoridades a trabajar por el bien de la niñez y para erradicar estos delitos.

La pornografía infantil y el turismo sexual “son un delito aberrante ante el cual no se deben cerrar los ojos; sorprende que ya no se trata de uno si no de decenas que, a través de las redes sociales, hacen víctimas de los niños y adolescentes”, añadió.

En ese sentido, señaló que uno de los principales retos que se tienen como sociedad es avanzar en la cultura de la prevención de la violencia y la detección de los focos rojos en materia de seguridad, tales como el uso de teléfonos desde de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y el anonimato en las redes sociales.

Agradeció a las senadoras Geovanna Bañuelos y Josefina Vázquez Mota, organizadoras del foro, que hayan elegido a Zacatecas para hacer esta actividad que espera se replique en todo el país, pero sobre todo, que sirva para que los representantes de los tres poderes del gobierno en el país hagan lo que les corresponde para salvaguardar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Al iniciar su participación la Senadora, Geovanna Bañuelos de la Torre, dijo que “hoy no deberíamos estar hablando de Turismo sexual y pornografía infantil, esto implica que el Estado mexicano ha fallado a la niñez, lo deseable sería discutir sobre su educación o alimentación”.

La legisladora federal exhortó a las Fiscalías del país a reportar con claridad la información sobre pornografía y turismo sexual infantil para diagnosticar el problema y tomar medidas objetivas para su atención.

Explicó que el motivo de este foro es iniciar un diálogo entre legisladores, gobernadores, presidentes de derechos humanos y de tribunales de justicia, fiscalías estales y federales, prestadores de servicio y sociedad en general para que así se pueda combatir el problema por medio de soluciones.

Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, informó que hay 5 millones de niñas y niños que son víctimas de violencia sexual y que “un solo caso debería ser suficiente para detener la marcha del país”, a la vez de reconocer a Zacatecas por ser el primer estado del país que recibe el foro para hablar de turismo sexual infantil.

La senadora también reconoció el liderazgo y el interés del Gobernador Alejandro Tello al abrir las puertas al foro y trabajar de manera coordinada y confió que, una vez que haya escuchado las realidades el turismo sexual infantil, no será un tema más en Zacatecas y su combate se convertirá en una prioridad.

En el Foro estuvieron presentes María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); Francisco Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado; Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado; y Elohim Hernández Morales, integrante de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.