Apoyaran a municipios con 300 mdp para cierre de año

Zacatecas, Zac.- El Secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, informó que, por instrucciones del Gobernador Alejandro Tello, se dispondrá de 300 millones de pesos para apoyar a los 58 municipios de la entidad en sus compromisos de fin de año.

Se trata de un adelanto de sus participaciones, en aras de enfrentar el cierre de un ejercicio por demás complicado para las haciendas municipales como consecuencia de la contingencia sanitaria.

El funcionario detalló que el apoyo se comenzará a entregar en la segunda quincena del próximo mes de noviembre y cabe señalar que, hasta el momento, 50 municipios han solicitado el adelanto.

De esta manera, dijo Miranda, el mandatario estatal reitera su plena disposición y solidaridad con las y los presidentes municipales, en un momento que resulta complicado para el cierre de ejercicio 2020.

Miranda Castro puntualizó que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, dichos adelantos deberán estar cubiertos antes del 31 de mayo del 2021. Por lo anterior, hizo un llamado respetuoso a las y los alcaldes a asumir actitudes de responsabilidad y ajustarse a los números, a efecto de no tener problemas para cubrir dicho adelanto y, particularmente, no se vean afectados en sus cierres administrativos.

Insistió en la importancia de ser conservadores con los números y no solicitar aquello que luego no puedan solventar, de ahí la trascendencia de hacer un buen ejercicio de planeación para el 2021. Es decir, realizar sólo las obras que lo ameriten y no dejar acciones inconclusas.

Asimismo, los llamó a no relajar las medidas de austeridad, ya que el próximo año será seguramente más complicado que el actual.

Por las condiciones actuales de sanidad, la entrega de este apoyo se determinará en los días subsiguientes, toda vez que los respectivos Cabildos lo hayan aprobado y cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.

Miranda Castro puntualizó que la entrega se hará sin distingos ni colores partiditas y que el trato será respetuoso y republicano. En ese sentido, reafirmó su compromiso de mantener una estrecha relación con las y los alcaldes del estado y por supuesto, de continuar con los procesos de capacitación a los responsables de las tesorerías municipales.