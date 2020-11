Gana cinco medallas Delegación Zacatecas en 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Zacatecas, Zac.-Por primera vez se llevó de manera virtual la 34ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas, evento en el cual la Delegación Zacatecas obtuvo cinco medallas; logro obtenido con apoyo de la asesoría de su entrenadora y docente de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, Nancy Calvillo Guevara.

En esta edición, la competencia anual de matemáticas más importante del país, se desarrolló del 9 al 16 de noviembre de este año, en la cual participaron alumnos de secundaria y bachillerato de 31 estados, y profesores por cada delegación estatal. Previo a este certamen, cada entidad federativa llevó a cabo en forma autónoma su concurso estatal, así como la respectiva preparación del equipo que lo representaría en el concurso nacional, informó Calvillo Guevara.

Para el caso particular de Zacatecas, la formación, integración y entrenamiento de su equipo –considerado por los expertos como de muy alto rendimiento- estuvo a cargo de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, y contó con la participación de docentes, alumnos, ex – alumnos y ex – olímpicos de este estado, bajo el liderazgo de su directora, Leticia Adriana Ramírez Hernández. Por ello en el ranking por estados de la República Mexicana, Zacatecas se posiciona en el TOP 10.

Al respecto de los resultados la delegada dio a conocer que el alumno del CECyT 18, Jorge Hiram Arroyo Almeida obtuvo primer lugar haciéndose acreedor a medalla de oro. Los estudiantes que consiguieron presea de bronce con un tercer lugar fueron, Diego Haro Sandoval de la Preparatoria Estatal Prof. José G. Montes, Emmanuel Alejandro Sánchez Silva de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Noel Francisco Rodríguez Sánchez y Fernanda Salazar Quiñones también del CECyT 18. En la competencia se entregó mención honorífica a la joven de la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, María Inés López García.

Para la realización del examen, los jóvenes estuvieron en una sola sede Estatal, en la ciudad de Zacatecas, en un salón de reconocido hotel de la capital. Para salvaguardar la salud de todos, la sede estuvo desinfectada y los asistentes utilizaron artículos de desinfección de manos, mascarillas, caretas protectoras y observaron el distanciamiento físico en todo momento, recomendado por las autoridades sanitarias del estado y del país. Durante la prueba estuvieron dos cámaras activadas, para la vigilancia por parte del Comité Nacional.

Los jóvenes fueron acompañados por los delegados Juan Eduardo Castanedo Hernández, Eduardo Rosales López y Noé Muñoz Elizondo. Además de ellos, participaron durante los entrenamientos: Fernando Ibarra Tejeda, Ana Teresa Calderón Juárez y Adrián Celestino Rodríguez Hernández, todos ellos ex – olímpicos de nuestro estado.

Por su parte, la delegada de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, Nancy Calvillo destacó el apoyo que los jóvenes zacatecanos recibieron por parte de los patrocinadores y colaboradores de la edición 34 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Zacatecas como lo son: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, Unidad Académica Preparatoria de la UAZ, Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Preparatorias Estatales, Unidad de Educación Media Superior, Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, CECYTEZ, Preparatoria del Tecnológico de Monterrey.

Cabe señalar que la preparación que se brinda a los jóvenes desarrollo en ellos un alto grado de ingenio, creatividad, compromiso, pues en el examen, que estuvo compuesto por seis problemas, los conocimientos matemáticos por sí solos no son suficientes.