Se unirá al Consejo de Seguridad en Salud una comisión del Cedez

Zacatecas, Zac.- Durante la Cuarta Junta de Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Desarrollo Económico (Cedez), se acordó con el Gobernador Alejandro Tello que una comisión de Empresarios se una al Consejo de Seguridad en Salud para que contribuyan en la revisión de las medidas que se implementan para disminuir la curva de contagio en la entidad, a fin de que se afecte lo menos posible al sector empresarial.

El Gobernador indicó que las medidas que se han tomado han sido pensadas como urgentes, que han surgido de un sentir médico en la búsqueda de preservar la salud de los zacatecanos; por ello, agradeció a los integrantes del Consejo y al sector empresarial su interés en contribuir en las medidas que mitiguen las afectaciones en salud y economía.

Reconoció el esfuerzo que están realizando los empresarios por mantener los empleos y, en algunos casos, buscar el crecimiento a pesar de la situación por la que se atraviesa, con lo que se ha logrado una recuperación del 80 por ciento de los empleos que se habían perdido.

Agregó que al inicio de la pandemia se buscó apoyar a comerciantes, transportistas y algunos dedicados al comercio informal, ya que las proyecciones indicaban que para el mes de agosto estaría disminuyendo la curva de contagio; sin embargo, no fue así y no se pudo continuar con el respaldo a los negocios.

“Los apoyos se agotaron y no tenemos la capacidad de seguir apoyando a micro empresarios que se mantuvieron en pie y no despidieron personas, la voluntad se tiene pero el recurso no es suficiente”, afirmó.

Eduardo López Muñoz, presidente del Cedez, reconoció que las empresas y el país en general están atravesando por un momento difícil y sin precedentes, “estoy convencido de que esta crisis no la va a sacar el Gobierno de la República, ni del Estado ni el municipal, será la gente”.

Dijo que comprenden que las medidas de seguridad en materia de salud son tomadas de forma responsable y que, aunque no son medidas populares, son implementadas con el peso que lleva la decisión del mandatario.

Por ello, sugirió al Gobernador que se incluya una comisión empresarial en el Consejo de Salud, para que participen en la revisión de las medidas que se implementan y afecten lo menos posible al sector empresarial; indicó que, si bien no han encontrado eco en el Gobierno Federal, saben que en el Estado siempre ha habido una buena interlocución.

El Secretario de Economía, Carlos Eduardo Bárcena Pous, informó acerca de los avances del Parque Industrial Chino ubicado en Guadalupe y el Recinto Fiscalizado Estratégico, el cual se encuentra terminado en su construcción y está ubicado en el Parque Industrial Aeropuerto.

Durante el evento, Eduardo López y Cristopher Ávila Mier, en representación de la Cámara Minera de México, entregaron al Gobernador Alejandro Tello 30 mil cubrebocas donados por Fresnillo PLC.