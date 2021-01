Tiene UAZ innovador sistema electrónico de elecciones

Zacatecas, Zac.-Por medio de un sistema de votación electrónica, liderado por el docente investigador de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), Hamurabi Gamboa Rosales, en coordinación con egresados y alumnos de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información y de la Licenciatura en Ingeniería de Software, se llevará a cabo el proceso para las elecciones virtuales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del Sistema Electrónico Electoral Universitario (SEEU) para el periodo 2021-2025.

Julieta G. Rodríguez Ruiz, integrante del equipo desarrollador del proyecto, dio a conocer que se inició a finales del año 2019 como un Sistema Institucional para la Comisión Electoral, el cual tenía como objetivo automatizar el proceso para generar casillas, urnas y boletas utilizadas en la jornada electoral universitaria y llevar a cabo las elecciones de manera ordinaria en 2020.

Rodríguez Ruiz al recordar cómo es que se dio paso a la creación de este trabajo, expresó que “debido a la pandemia por COVID-19 se modificó la agenda de la Universidad y la jornada electoral se pospuso esperando que el semáforo lo permitiera. No obstante, fue hasta el semestre pasado que nos dimos cuenta que la situación no iba a mejorar rápido y el tan ansiado semáforo verde se veía cada vez más lejos, de tal manera que se continuó con el proyecto, pero ahora integrando lo necesario para el voto electrónico y el resto de las etapas del proceso electoral, dando paso al ya conocido SEEU”.

La especialista destacó que, en este sistema aprobado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), además del respaldo del líder del proyecto Gamboa Rosales, han sido también apoyados por docentes investigadores del cuerpo académico de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información, y por el líder para la calidad, Alejandro Mauricio González, investigador clave en el diseño de la arquitectura del sistema.

El equipo de desarrollo está formado por los egresados y alumnos de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información y de la Licenciatura en Ingeniería de Software: M. en C. Erik Mejía Hernández (Líder de desarrollo); Ing. Efraim Olague Garay; Ing. Salvador Loera Quiroz; Ing. Jonathan Martínez de Casas; M. en C.Pablo César Rodríguez Aguayo; Ing. José Luis Zorrilla Alfaro; Ing. Metzli Viridiana Gutiérrez Villalobos; M. en C. Mario Iván Oliva de la Torre, el Ing. Orlando Rodríguez Hernández y por la M. en C. Julieta G. Rodríguez Ruiz, quien ha fungido como administradora del proyecto y vinculadora de comunicación entre el equipo de desarrollo y para todos los interesados en el proyecto.

En este contexto, es preciso referir que debido al marco en el cual el sistema se está poniendo en producción, como elemento principal se tomó la seguridad del mismo, “nos hemos enfocado en que el sistema esté protegido desde distintos ángulos para que el voto efectuado por los universitarios sea eficaz, seguro y secreto. También nos enfocamos en que la interfaz genere confianza y sobre todo una identidad como universitarios. Este sistema se divide en cinco diferentes portales hechos cada uno a la medida para resolver cada una de las etapas del proceso electoral universitario, es decir, sigue al pie de la letra lo establecido en el reglamento sobre la elección”, subrayó Julieta G. Rodríguez Ruiz.

Sistema Electrónico Electoral Universitario (SEEU)

El SEEU está diseñado específicamente para las necesidades de la Jornada Electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas 2021, teniendo en cuenta la estructura de áreas, unidades y programas, los diferentes cargos que conforman el consejo universitario y autoridades por las que la comunidad universitaria deberá emitir su voto el próximo 5 de febrero.

Es un sistema que se ha efectuado de manera profesional con el propósito de brindar a la institución un producto eficiente y de calidad, el cual ha sido aprobado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) gracias a que es una manera segura y efectiva de conservar la secrecía del votante.

Al respecto, Rodríguez Ruíz indicó que para el proceso de este sistema se consideraron dos aspectos, el primero es la situación respecto a la pandemia lo cual ha orillado a adaptar este tipo de soluciones para las diferentes instituciones, llevándolo en paralelo con al menos dos universidades públicas que están realizando la jornada electoral a través de voto electrónico.

Como segundo punto, se buscó satisfacer las necesidades de la UAZ y la Comisión Electoral Universitaria (CEU) utilizando los recursos con los que cuenta la universidad, para lo que hubo una investigación previa por medio de una revisión de artículos científicos ligados al tema del voto electrónico y las propuestas más recientes sobre arquitectura y diseño de un sistema de esta naturaleza.

En el mismo equipo de trabajo hay personas de Susticacán, Jerez, Pánuco, Fresnillo, Calera y Zacatecas, lo cual habla de lo diversidad que tiene la universidad en sus integrantes a nivel estatal, pero también la institución cuenta con personas de otros estados e incluso de otros países que forman parte de la oferta educativa en línea y que con el SEEU tendrán la oportunidad de participar en un proceso tan importante como lo son las elecciones.

Lo que se planea es que, en el próximo proceso electoral de la universidad, se obtenga una mayor participación de la comunidad universitaria, asimismo, dar con esta innovación un paso hacia adelante en la seguridad y confiabilidad, “no se trata sólo de confiar en la tecnología sino también en los universitarios y las capacidades que se desarrollan al interior de cada programa académico, confiar en que podemos desarrollar nuestras propias soluciones a las necesidades que la institución exija y de cualquier área”, precisó.

Para la validación de este sistema, la auditoría por parte del IEEZ fue muy detallada y se obtuvieron recomendaciones que el equipo ha estado atendiendo desde que fueron presentadas para obtener mejores resultados en la jornada electoral. Incluso, “hubo recomendaciones sobre la logística que debemos tomar en cuenta para el día de las elecciones. Su experiencia como instituto electoral nos ha aportado bastante para estar mejor preparados para el reto, agradezco al M. en C. Miguel Ángel Muñoz y a su equipo de trabajo por apoyarnos en este proceso”.

“Esperamos que un sistema para el voto en línea como el SEEU, sea tomado en cuenta para el futuro, y sobre todo que los distintos departamentos de la universidad estén preparados para un proceso de tal magnitud o cualquier otro de manera electrónica”, manifestó.

En cuanto a otras universidades, pueden ser rescatadas muchas de las decisiones de diseño que nosotros hemos implementado en este sistema para ser trasladadas o traducidas a sus propias necesidades, como en el caso de las elecciones en línea de las Universidades Autónomas de Coahuila y Yucatán (UAdeC y UAY).

Se han realizado ya diferentes pruebas en cuanto a seguridad y desempeño tanto por parte del IEEZ como por parte del mismo equipo de desarrollo y docentes investigadores de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información, lo cual ha permitido validar en ambos sentidos el SEEU.

El dictamen, resultado de la auditoría realizada por el IEEZ, es público y puede ser revisado por cualquier interesado; además estamos dispuestos a responder cualquier duda que pueda surgir para sumar de manera positiva a la confianza de los universitarios. Los invito a confiar en esta institución, en el recurso humano que produce y los beneficios que pueden traer a la universidad un sistema de este tamaño y naturaleza.

Cabe mencionar que es importante que los universitarios accedan a la página http://sice-consultas.eleccionesuaz.org.mx y con su CURP pueden checar si están agregados al Padrón Electoral, además de poder revisar los cargos elegibles a los que les corresponde ejercer su voto libre y secreto. En caso de tener alguna duda, administrativos, docentes y estudiantes pueden comunicarse al correo comisionelectoral@uaz.edu.mx