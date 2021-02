No me voy de Morena, vamos a impugnar: Mejía

Zacatecas, Zac.- Esta tarde, el actual alcalde de la capital de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, dio a través de una rueda de prensa, su posicionamiento respecto al proceso que calificó como “desaseado e ilegal”, del cambio de siglado que se intento la noche anterior.

Mejía Haro denunció que de manera unilateral, Mario Delgado, presidente de Morena, sin la aprobación y con el voto en contra de Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, busca entregar la capital del estado al partido Verde Ecologista, sabiendo que de origen, Zacatecas estaba siglado a Morena, lo que evidentemente, el voto unipersonal del presidente nacional de Morena, violenta el acuerdo del Consejo Nacional del Partido, ya que se emite en contra de las facultades otorgadas al presidente y secretaria de Morena en cuanto a la suscripción de convenios electorales para los procesos electivos a celebrarse el próximo 6 de junio del 2021.

Asimismo, mencionó que el acuerdo viola lo establecido por la Constitución Federal, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral.

“No me voy de Morena. Vamos a impugnar ante los tribunales este deseaseado procedimiento de cambio de siglado y vamos a llevar este asunto al Consejo Nacional de Morena, máxima autoridad partidaria”, aseguró.

Recordar que varias casas encuestadoras habían arrojado resultados de sus mediciones durante los últimos meses, y en los más recientes daban al actual alcalde de Zacatecas, ventaja por más de 30 puntos, a las y los aspirantes al interior de Morena y de la coalición MORENA-PT-PVE-NA. Ante esto, campañas negras como la de difundir información falsa respecto a su inhabilitación para participar en este proceso electoral, no se hicieron esperar, sin embargo, el mismo Instituto Nacional Electoral le otorgó una certificación donde textualmente señala que sus derechos político-electorales están vigentes y que no se encuentra en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.

“Lo único que he hecho durante estos últimos 895 días, es trabajar sin descanso, desde muy temprano hasta muy tarde. He trabajado honestamente de la mano de la ciudadanía y con los principios de la 4T”, expresó, asegurando que su lucha ha sido constante, todo con el objetivo de construir un cambio donde hubiera inclusión, donde se respetaran los derechos de todas y de todos, donde no hubiera discriminación, donde se demostrara que si existen administraciones cercanas a la ciudadanía.

Finalmente, Ulises Mejía Haro hizo un llamado a Mario Delgado y a las autoridades competentes para trabajar por hacer valer los principios y valores del partido, mencionando que va a impugnar la modificación al convenio de coalición, donde se trata de entregar al partido Verde la capital, incluso sin la firma de la Secretaria General de Morena, la compañera Senadora Citlalli Hernández. “Acudiremos al Consejo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para denunciar este atropello a las bases del partido”.