Candidatos que no cumplan la 3 de 3 contra la violencia quedarán fuera de elección

Zacatecas, Zac.-El Instituto Nacional Electoral (INE) revisará de forma muestral que las y los candidatos a diputaciones federales al Congreso de la Unión cumplan los supuestos previstos en el Formato “3 de 3 Contra la Violencia” y, en caso de no hacerlo e incurrir en falsedad al respecto, cancelará su registro y dará vista a la autoridad competente.

En sesión extraordinaria semipresencial, el Consejo General del INE aprobó la integración de un grupo interdisciplinario que revisará de forma muestral y corroborará la información que las y los candidatos firman como cierta en el Formato “3 de 3 Contra la Violencia” de género.

La Consejera Carla Humphrey Jordan indicó que la revisión de la veracidad de la “3 de 3 Contra la Violencia” es una medida especial de protección garantista y progresiva de derecho para proteger a las mujeres afectadas por violencia política en razón de género.

“Las y los aspirantes a una candidatura deben cumplir con los siguientes supuestos: No contar o haber sido sancionado por violencia familiar ni por violencia sexual o contra la libertad sexual o la intimidad corporal y tampoco estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria, morosa que atente contra las obligaciones alimentarias”, apuntó.

Explicó que el grupo interdisciplinario estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.

La primera parte del proceso se llevará a cabo durante el mes de abril, cuando se solicite información a diversas autoridades respecto de las candidaturas registradas que sean elegidas como parte de una selección muestral para verificar sus datos referentes a delitos de violencia familiar, agresión de género en el ámbito privado o público o sobre la calidad de deudor alimentario, moroso determinados por resolución firme.

Posteriormente, en caso de que se concluya que hay elementos suficientes para la cancelación de la candidatura, el partido o coalición postulante contará con un plazo de máximo tres días o 48 horas, según el momento en el que se determine esta cancelación, para llevar a cabo la sustitución de la candidatura.

Ejercicio muestral evitará comprometer el trabajo de las áreas del Instituto

El Consejero Ciro Murayama Rendón celebró la presentación de este proyecto que permitirá contar con elementos objetivos para ratificar lo dicho por las personas candidatas en materia de violencia de género a través de la declaración “3 de 3 Contra la Violencia” y al manifestar su preocupación por el tamaño del trabajo que se va a realizar y el tiempo ajustado que existe para ello, propuso que se desarrollara un ejercicio muestral y no censal, como originalmente se planteó en el proyecto.

“Yo me permito proponer a mis compañeras y compañeros la idea de que sea un ejercicio muestral, de una muestra representativa aleatoria que, por supuesto sea aleatoriamente todas las candidaturas para que no haya ningún sesgo hacia un partido u otro y que la muestra abarque las 32 entidades federativas”, señaló.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó su apoyo a la revisión que hará el INE de los datos firmados en la declaración 3 de 3 por los candidatos a diputados federales, pues dijo que ello es la mejor prueba de que todas y todos los consejeros electorales están en sintonía de que en materia de violencia política contra las mujeres el Instituto va con todo.

De igual forma, respaldó la propuesta de realizar una verificación de veracidad de la “3 de 3 Contra la Violencia” de forma muestral, pues con ello se evitará comprometer el trabajo que las diferentes áreas del Instituto realizan en torno al proceso electoral vigente.

“Me parece que es pertinente que se establezca con toda claridad que esto no significa de ninguna manera que si hay alguien, algún candidato, candidata que no será parte de esta muestra, eso lo releva de una vez y para siempre de una eventual verificación de parte de esta autoridad, porque evidentemente cualquier denuncia que se haga, de falsear el 3 de 3, de haber falseado el 3 de 3, debe corresponder una investigación específica de esta autoridad”, advirtió.

A favor de la revisión muestral se pronunciaron 7 miembros del Consejo y 4 más lo hicieron a favor de hacer una revisión general o censal.

La Consejera Claudia Zavala Pérez indicó que con este proyecto se avanza en la construcción de un procedimiento que da eficacia a la implementación de la declaración 3 de 3 para evitar la violencia política contra las mujeres en razón de género y se pronunció por hacer una revisión general y no muestral.

“Yo creo que la revisión sí debemos tener claro, que debe ser general para todas y todos, porque es una manifestación que hicieron y en la metodología que se arme para la muestra cómo vamos a tener y cómo vamos a definir a dónde vamos a enfocar la investigación si es una declaración propia”, cuestionó.

Del mismo modo, la Consejera Adriana Favela Herrera dio su apoyo a la revisión censal y destacó que el proyecto tiene como objetivo frenar que lleguen a cargos de elección popular personas que hayan cometido violencia en contra de las mujeres y de su familia.

“Yo estoy de acuerdo en que este procedimiento se lleve de manera censal, creo que es importante revisar todas las candidaturas que se estarán avalando en unos momentos más y verificar que efectivamente las personas hayan actuado con veracidad al momento de firmar este formato”, indicó.

La Consejera Dania Ravel Cuevas coincidió con realizar un ejercicio muestral sobre las declaraciones 3 de 3 para garantizar el objetivo en las mejores condiciones posibles.

“El peor escenario sí sería que, en efecto, no cumpliéramos con lo que nos estamos poniendo como meta en el tiempo previsto y que a la mejor llegáramos nada más a una revisión parcial que no nos podría dar elementos para tener un panorama integral, por esos motivos voy a acompañar la propuesta de que sea una revisión muestral”, adelantó.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña respaldó que la revisión se realizara de forma muestral, porque en términos operativos una revisión censal complicaría los trabajos del proceso electoral.

“No debe pensarse que simplemente es mandar un oficio y se acaba ahí la actividad, con la información que se derive se desatarían muchísimas más actividades de nuestro personal y créanme que el proceso electoral de por sí ya está con muchas actividades”, aseguró.

El Consejero Uuc-kib Espadas Ancona pidió un proceso de revisión muestral a fin de evitar sobrecargar a las áreas y afectar con ello su trabajo en otras tareas indispensables para el desarrollo del proceso electoral vigente.

“He intercambiado opiniones con otros consejeros en relación con la factibilidad de realizar este trabajo de la manera adecuada en un contexto de un trabajo intensísimo de las áreas involucradas, de forma que no pareciéndome en abstracto lo preferible, en el momento concreto que estamos viviendo, sí me parece mejor opción optar por una muestra”, reconoció.

La 3 de 3 busca que los candidatos tengan un modo honesto de vivir

La Consejera Norma De la Cruz Magaña afirmó que las medidas aprobadas por el Consejo General del INE buscan garantizar que las personas postuladas a diputaciones federales tengan un modo honesto de vida y que, por tanto, estén en condiciones de ocupar un puesto de elección popular.

“La medida de 3 de 3 Contra la Violencia y el procedimiento de revisión que se plantean son inéditos, por lo que estoy cierta que este proceso electoral tendremos múltiples y valiosos aprendizajes que se volverán áreas de mejora en esta materia”, aseveró.

El Consejero Martín Faz Mora pidió incluir en la propuesta de revisión de la 3 de 3 que no solamente se haga cuando exista evidencia documental por parte de las autoridades correspondientes, sino también cuando haya indicios presentados por terceros.

El Consejero Jaime Rivera Velázquez dijo que la declaración 3 de 3 forma parte de una serie de acciones orientadas a asegurar los derechos de las mujeres y en favor de la igualdad de oportunidades, cuya observancia debe ser comprobada de forma muestral debido a la falta de tiempo para hacerla de manera general.

“Esta es la primera vez que se está aplicando esta declaración como requisito para la elegibilidad, podemos aprender mucho de ella y podemos aprender mucho de una aplicación, de una selección muestral aleatoria que habría que determinarla técnicamente para garantizar su objetividad”, puntualizó.

Aprueba INE excepciones que permiten difundir diversas campañas gubernamentales

El Consejo General también aprobó por unanimidad en lo general diversas excepciones que permiten a diferentes entidades públicas transmitir promocionales gubernamentales en medios de comunicación durante los Procesos Electorales Locales y Federal 2020-2021.

Las excepciones aprobadas están supeditadas a que se evite el uso de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público; que eviten uso de logotipos, slogans o referencias al gobierno o a sus campañas institucionales.

La Consejera Dania Ravel Cuevas expresó su desacuerdo con diversas campañas de difusión que pretenden ser exceptuadas de la veda electoral, pues consideró que no tienen elementos suficientes para aceptar su procedencia.

“En esa misma lógica, en general, no comparto que no se permitan las campañas que pretenden servicios a los que puede acceder la ciudadanía en materia de salud y educativos para tratar de paliar las consecuencias negativas de la pandemia de COVID-19”, sostuvo.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña coincidió con la Consejera Dania Ravel y señaló que existen algunas campañas de difusión gubernamental que no deberían ser autorizadas para su transmisión durante el proceso electoral.

El Consejero Martín Faz Mora refirió que el proyecto de acuerdo da respuesta a consultas relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales federales y locales del año en curso.

“Se trata de 863 consultas sobre campañas de difusión vinculadas a las excepciones previstas por el Artículo 41 Constitucional, de ellas 27 son del gobierno federal”, precisó.

La Consejera Claudia Zavala Pérez explicó que el INE concedió excepciones al impedimento de difundir campañas de gobierno tomando como base la posible transmisión de las mismas en radio y televisión, particularmente.

“Muchas de las campañas que han sido mencionadas por la Consejera Dania Ravel, la razón de improcedencia es porque éstas no se van a difundir en radio y televisión, y me parece que eso es un tema que nosotros debemos de focalizar porque la estrategia de difusión que nosotros vemos de campañas electorales lo vemos desde el enfoque de radio y televisión”, resaltó.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la ley, deberá suprimirse o retirarse la propaganda en medios de comunicación social de todos los niveles de gobierno a partir del 29 de marzo en el caso de Campeche y del 4 de abril para el resto de las entidades y hasta un día después de la Jornada Electoral del 6 de junio y únicamente las campañas de información, servicios educativos, salud y de protección civil en caso de emergencia, pueden ser transmitidas en este periodo.

Acata INE sentencia del TEPJF

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General también aprobó por unanimidad dar cumplimiento a una sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se da respuesta favorable a la petición de Alejandro Escobar Hernández, aspirante a la candidatura independiente para la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México, respecto a la ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano.

Con esta resolución la autoridad electoral establece tiempos adicionales para el aspirante en su búsqueda de apoyos de la ciudadanía necesarios para acceder a la pretendida candidatura independiente.