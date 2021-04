Mejores servicios y más fuentes de empleo para la capital: Jorge Miranda

Zacatecas, Zac.- Se dio arranque al inicio de campaña de los candidatos por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Zacatecas”, Jorge Miranda candidato a presidente municipal de zacatecas, Xerardo Ramírez y Gaby Pinedo candidatos a diputados locales por los Distritos I y II respectivamente, por la alianza conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista, situándose en instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, en el monumento del “Torito”.

Jorge Miranda Castro, candidato a la presidencia municipal capitalina aseguró que impulsará nuevos proyectos para otorgar mejores servicios, generar empleo y resolver los problemas más apremiantes de la sociedad.

En un acto realizado en las afueras de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, el aspirante a la alcaldía aseveró que está comprometido con la sociedad pues ha construido proyectos con base en su experiencia en el servicio público, “nunca hemos trabajado de manera inercial, siempre nos hemos arriesgado y hoy no será la diferencia”, al tiempo de mencionar que los zacatecanos son gente de trabajo y lo único que necesitan son las condiciones para generarlo y sacar adelante a sus familias.

Considero que las condiciones actuales no permiten la improvisación en el sector público, “hoy no hay lugar para que vengamos a experimentar, hoy necesitamos gente con la habilidad probada, necesitamos gente experimentada”, por lo que se comprometió a estar las 24 horas del día y los siete días de la semana al servicio de la gente para atender de forma personal a cada ciudadana y ciudadano a fin de resolver los problemas más apremiantes que afectan a las colonias y las comunidades.

Aseguró que se va a dar un cambio radical en el municipio de Zacatecas y ante la insuficiencia de recursos públicos su gobierno no improvisará, “nos concentraremos en dar los servicios y generaremos las condiciones para que haya empleo en la capital”, para concluir que un administrador de carrera es lo que necesita la Presidencia capitalina, son muy necesarios los médicos, pero en este momento la sociedad los requiere más en los hospitales.

“Zacatecas requiere personas que tomemos los problemas de la capital por los cuernos”, Xerardo Ramírez.

Xerardo Ramírez candidato a diputado local por el Distrito I en Zacatecas. declaró que desafortunadamente la capital zacatecana ha tenido muy malos gobiernos; “la ciudad esta oscura, sucia, lastimada, porque se mintió, se robó y se traicionó”.

En ese sentido recalcó que esos personajes que hicieron el mal con la gente de la capital ya no están en Morena, ya no están en el proyecto de la Cuarta Transformación del país y ya no están con los partidos aliados que hoy están sumados en el proyecto de David Monreal para transformar a Zacatecas y a la capital.

Expuso que a lo largo de los próximos días habrá de visitar cada una de las colonias que pertenecen al Distrito I, a fin de conocer y escuchar las necesidades y reclamos de los ciudadanos.

El candidato a diputado, agregó que su compromiso se traduce en tres ejes principales: el apoyo a las mujeres, las políticas públicas en favor de los jóvenes y el emprendimiento; por lo que durante la campaña dijo, espera presentar cada una de sus propuestas a la gente de la capital a fin de obtener su confianza rumbo a la elección del 6 de junio.