En este proyecto nadie se raja: Anaya

Zacatecas, Zac.- De gira por este Pueblo Mágico, Claudia Anaya aseguró que en “en este proyecto nadie se raja, como la gente de Nochistlán, que no se raja y nunca se ha rajado, por eso son un pueblo orgulloso de su majestuosidad, pero también orgullosos de lo que han sabido hacer trabajando en equipo”.

La candidata a la gubernatura de la coalición Va por Zacatecas recordó que a sus 23 años, cuando estaba al frente del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, este fue uno de los municipios que más visitó y donde hizo más gestiones para trabajar por este sector a fin de apoyarles con su rehabilitación y para tener infraestructura adecuada para su movilidad.

También recordó varias gestiones en beneficio de este municipio cuando fue diputada local y cuando llegó al Senado de la República, “y nunca he dejado de visitar los 58 municipios, por más lejos que se encuentren o por más adversas que sean sus circunstancias, porque nunca seré indiferente a los problemas de la gente”.

Claudia Anaya refirió que entre sus gestiones para Nochistlán estuvieron la construcción de un centro deportivo, pavimentaciones, un rastro “que nunca se pudo echar a andar, producto de una mala administración”, además de conseguir la instalación de un Campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Ustedes lo han constatado, soy una mujer que ha dado resultados, y de mí nadie puede decir que me he quedado con un solo peso, porque hoy puedo mirarlos a los ojos y hablarles de frente, porque nunca les he mentido, soy una persona íntegra, honesta, intachable”.

La candidata reconoció la importancia de la comunidad migrante para el municipio de Nochistlán, pues “nuestros paisanos han hecho muchos sacrificios, principalmente dejar atrás a sus familias con tal de buscar un mejor porvenir” y por ellos, la coalición Va por Zacatecas buscará recuperar el Programa 3×1 para Migrantes que se tradujo en muchas obras de bienestar social para las familias de los connacionales.

Tras recordar cómo han desaparecido programas, fondos y fideicomisos que anteriormente ayudaban a las y los zacatecanos, Claudia Anaya pidió a los nochistlenses confiar en las y los candidatos de la coalición para recuperar no solo el Programa 3×1, sino también el Programa de Concurrencia con municipios, el de sanidad animal y vegetal, el Prospera y el Seguro Popular, que tenía garantizado el abasto de medicamentos, incluyendo los tratamientos para el cáncer.

“El presupuesto existe, pero esos recursos no están en Nochistlán ni en Zacatecas, se han invertido en obras faraónicas donde se está desperdiciando el dinero; no podemos permitir que nos sigan tomando el pelo, no se merecen nuestra confianza, nos han defraudado; por eso el PRI, el PAN y el PRD nos hemos unido en coalición para que el pueblo decida por quienes hemos dado resultados”.

La candidata reiteró que “este es el proyecto de la inclusión y trabajaremos en equipo para que todas y todos los zacatecanos puedan vivir mejor, porque nadie más tiene por qué vivir en la marginación. Vamos a jalar parejo para que todos tengan la oportunidad que se merecen. Llegó la hora porque Claudia Anaya será gobernadora”.

RECORRE CLAUDIA ANAYA COMERCIOS DE NOCHISTLÁN

En su gira por el municipio de Nochistlán, Claudia Anaya, candidata al Gobierno del estado por la alianza “va por Zacatecas” , inició su gira saludando a locatarios y comerciantes de la avenida Minero Roque.

Con algarabía y cálido recibimiento recorrió las principales calles al ritmo de “La sillita”, jingle que ha sido característico en sus giras por los distintos municipios y comunidades de la entidad.