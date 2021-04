Propuestas de altura

Por Salvador del Hoyo B.

Zacatecas, Zac.-A 15 días del inicio de las campañas electorales, éstas siguen sin prender entre la ciudadanía. Hasta el momento no hay alguna propuesta ni compromiso de gran calado.

Es verdad, por siempre el proselitismo de los candidatos inicia muy débil, pero la realidad es que no hay forma, hasta el momento, de atraer la atención de los ciudadanos.

Las estructuras siguen trabajando. Las áreas de comunicación social realizan, con efectividad, su labor de comunicar todas las actividades partidistas.

Los 6 candidatos y candidatas a Gobernador (el séptimo, Edgar Rivera, de Movimiento Dignidad, sigue luchando porque le regresen su candidatura) comienzan sus giras muy temprano y visitan los municipios de la entidad. Vemos que sí son intensas

Todavía faltan más de 40 días de campañas y los estrategas deben intentar mejorar la forma de comunicar de los candidatos. Están obligados a elevar ña calidad.

Es más, aquellos candidatos que acaban de concluir su actividad en el gobierno priista de Alejandro Tello, y que ya están en la “oposición”, ahora resulta que todo lo que se hizo en esta administración que está por concluir, fue muy malo. Se dan, continuamente, “balazos en los pies”. Pésima estrategia.

MARCO A. FLORES, MUY MAL

Vaya escándalo el que protagonizó Marco Antonio Flores, vocalista de la Banda Jerez, quien primero quería ser panista y buscar una candidatura; después denunció ser víctima de “racismo y clasismo”. Quiso, también, ser candidato por Movimiento Ciudadano, y nada

También fue candidato por el Partido Encuentro Social (PES), a la gubernatura del Estado en 2016. ¿Quién no lo recuerda con su chaleco antibalas, como estrategia para llamar la atención?

Más adelante fue “reclutado” por MORENA y se registró como candidato plurinominal.

Ahora como compañero de David Monreal, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, protagonizó un momento muy bochornoso al llamar a las mujeres que se encontraban en el evento: “pinches viejas”. Lamentable y muy reprochable su actitud.

A David Monreal este tipo de personajes, definitivamente no le ayudan. El candidato morenista sigue arriba en las encuestas y no tiene necesidad que un tipo -que ni político es- le eche a perder sus eventos. Ojalá se haga algo al respecto; esto no debe volver a suceder.