Abren inscripciones para estatal de atletismo

Zacatecas, Zac.- Los días 1 y 2 de mayo del año en curso, tendrá verificativo el Campeonato Estatal de Atletismo denominado “Jóvenes en Desafío”, con vista a la primera edición de Juegos Nacionales CONADE 2021.

Las categorías Sub 18 (2004-2005), Sub 20 (2002-2003) y Sub 23 (1991-2001), del ramo femenil y varonil. Son los convocados para el certamen de carácter selectivo que se desarrollará en la pista atlética “Rafael Quezada Sandoval” del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas.

Las inscripciones están abiertas y se podrán realizar hasta el día 29 de abril del 2021, con horario de 10:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Calidad del Deporte del propio Instituto.

El documento establece que no se admitirán registros fuera de la fecha señalada y tampoco por correo electrónico u otros medios, por lo que solamente podrán participar aquellos jóvenes que cumplan con las diferentes directrices implementadas.

Toda persona que ingrese a las instalaciones del Incufidez que funja como deportista, entrenador y personal auxiliar, deberá firmar carta responsiva que será entregada previamente.

Dentro de los requisitos se establece, llenar la cédula de inscripción, firmada y sellada por el responsable del deporte del municipio al que representan, además de presentar curp, acta de nacimiento original, identificación oficial (INE, pasaporte, constancia del municipio con fotografía calzada con sello o constancia de estudios vigente, también con fotografía sellada). Todos los documentos deberán presentarse en físico y digital.