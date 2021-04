Claudia Anaya es garantía de salud y desarrollo

Zacatecas, Zac. “La gente en las comunidades no tiene aguinaldos, no tiene vacaciones, no tiene seguridad social. Es la gente del trabajo más arduo, y merece que su gobierno la acompañe en el gran esfuerzo que se está haciendo”, aseguró Claudia Anaya en la comunidad de El Visitador, a donde se presentó este domingo para saludar a las y los habitantes y presentarles sus propuestas de gobierno, rumbo a la titularidad del Ejecutivo estatal.

Cada dos por tres, Claudia interrumpe su arenga para saludar a tantos rostros conocidos que la conocen de años. “¿Cómo está, Panchita?” Con esta familiaridad es que Claudia pidió a esta comunidad su voto el próximo 6 de junio, y presentó a Carlos Peña, Reynaldo Delgadillo, Arnoldo Rodríguez y Heladio Verver, aspirantes a diputado federal, local y alcalde de la capital, respectivamente, todos de la coalición “Va por Zacatecas”.