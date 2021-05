El sur de Zacatecas será polo de desarrollo: David Monreal Ávila

Zacatecas, Zac.- En su gira por el sur del estado, el candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, aseguró que no se detendrá el desarrollo para Zacatecas y garantizó que se atenderán los problemas de las comunidades, incorporando al bienestar a los habitantes de los 58 municipios.

Este martes, Monreal Ávila visitó El Plateado de Joaquín Amaro, Huanusco y Nochistlán, donde refirió que acude a los municipios y a las comunidades más alejadas, sin importar los votos que puedan darle en la próxima jornada electoral, pues lo esencial es conocer las necesidades de la población y llevar un mensaje de transformación y esperanza “hasta donde estén los zacatecanos”:

Mencionó al respecto que, en su recorrido por el territorio, ha observado la falta de atención a las condiciones de emergencia que viven los municipios: “por ejemplo, una señora me dijo que Huanusco también es Zacatecas, que acá hay mucha necesidad y quieren que se les incorpore al desarrollo”.

Y precisamente en Huanusco, donde le negaron la plaza pública para realizar el mítin con los habitantes, David Monreal subrayó que “no son sólo votos lo que busco; lo que busco es el desarrollo de Zacatecas, la comunión social del estado”.

Anunció por ello que trabajará para llevar bienestar a todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la vocación productiva de cada región, generando empleos y aumentando la productividad para que la gente viva de una manera digna, con ingresos económicos justos.

En ese tenor, el abanderado de MORENA expresó que tiene un verdadero compromiso con el sur de Zacatecas y celebró que en esta zona “la gente ya está despertando” y se ha decidido por el movimiento que busca la transformación de la entidad. Por tal motivo, enfatizó que el próximo 6 de junio se logrará un triunfo contundente, lo que permitirá iniciar con el rescate y reordenamiento del estado.

En Nochistlán, David Monreal informó en los primeros 100 días de gobierno se implementará un programa de rescate ante el abandono de la infraestructura carretera, la salud, el campo y la economía. Además, dijo que resguarda las peticiones que le hace la gente en cada lugar que visita y, llegado el momento, acompañará a los habitantes de las comunidades para buscar soluciones ante los problemas que les aquejan.

Al respecto, consideró que Zacatecas ya no puede ser una isla en medio del desarrollo, pues mientras los estados circunvecinos crecieron, la entidad decreció “y yo no acepto esa suerte para Zacatecas, no la acepto porque hay mucho talento, mucha capacidad y gente buena; por eso voy a trabajar mucho para sacar adelante a nuestro estado”.

Puntualizó que también impulsará la renovación del tejido social para recuperar los valores que antes mantenían unidas a las familias y que hoy se han debilitado ante la politiquería que hace tanto daño a los pueblos y divide a la sociedad.