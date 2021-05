Presenta Jesús Cid sus propuestas legislativas

Fresnillo, Zac.- El Candidato a Diputado del Distrito 6 Estatal por Partido del Trabajo (PT), Jesús Cid Vázquez, recorrió esta mañana el Mercado Poniente del Mineral donde saludó a los compañeros comerciantes con quienes trabajó durante años.

Además de volver a saludar a sus compañeros y amigos tianguistas, el candidato tuvo la oportunidad de presentarles sus propuestas. Entre risas y bromas el candidato y los tianguistas recordaron el tiempo en que trabajaron juntos comercializando sus productos.

“En Fresnillo mucha gente me conoce y sabe que mi principal característica es trabajar, pero no sólo para mí, si no por la gente que lo necesita y no es de ahora, es algo que he hecho siempre y sin interés de recibir nada a cambio”, dijo.

Aseguró que una vez en la Legislatura será un aliado de la gente y buscará ser la voz de las asociaciones civiles y los colectivos. “Quiero ser un aliado de los ciudadanos, gestionar recursos para sus causas y proyectos porque estoy seguro de que la solución a la problemática de nuestro estado está en la ciudadanía”.

Afirmó que la falta de recursos sí es un problema, pero que el verdadero problema es la falta voluntad de las autoridades y el desconocimiento de la problemática de la gente.

“Para mí está claro el problema que aqueja a los ciudadanos porque yo en verdad soy un ciudadano y durante años trabajé en Fresnillo, por eso la gente me conoce y por eso mismo espero contar con el apoyo de mis compañeros y amigos”, señaló.

Los tianguistas celebraron la candidatura de Cid y aseguraron que contará con su voto y el de sus familias, porque todos saben el compromiso que siempre ha tenido con los fresnillenses.