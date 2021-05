Con 84 años, Rafael termina la secundaria gracias al IZEA

Zacatecas, Zac.- Rafael Rodríguez Collazo es un zacatecano originario de Tacoaleche, a sus 84 años se benefició con el programa del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) y la Jornada de Acreditación e Incorporación, que le permitió obtener su certificado de secundaria.

A raíz de la pandemia por COVID-19, la prioridad de Rafael era vacunarse para luego acercarse a la plaza comunitaria del IZEA en esa comunidad de Guadalupe, en la Segunda Jornada de Acreditación e Incorporación 2021, para presentar su examen y acreditar sus estudios.

Con esfuerzo y dedicación, terminó la secundaria después de acudir a las asesorías en dicha plaza.

“No pude estudiar porque me dediqué a trabajar desde muy niño, mi familia era numerosa y no era posible; comíamos o estudiábamos. Una vez una persona me invitó a terminar la primaria, ahí fue cuando me acerqué al IZEA y lo hice, luego las maestras me motivaron a concluir la secundaria; con miedo y nervios, pero le entré y también la terminé”, dijo.

Rafael concluyó este nivel educativo con el módulo Aguas con las Adicciones y asegura que estudiar le ha cambiado la vida por lo que invita a las personas que no han hecho a que se acerquen, que no les de vergüenza y agradecerán los resultados.

Dice estar orgulloso porque sus hijos y nietos lo felicitan por este logro y agradece el apoyo del personal del IZEA, especialmente de asesores y técnicos docentes. A través de dichas jornadas, el Instituto ayuda a jóvenes y adultos a concluir la educación básica.