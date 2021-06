Cierra campaña Jovita Ávila

Zacatecas, Zac.- Jovita Ávila será la nueva presidenta municipal de El Plateado, así lo dejo ver la población al brindarle su apoyo en su cierre de campaña, en donde la candidata por la coalición Va por Zacatecas señaló que “no necesitamos alardear de cosas que no se pueden hacer, no dejemos que eso que dicen que bajaran la luna, el sol y las estrellas nos cieguen y después nos lamentemos el no haber hecho algo por nuestro municipio”.

Jovita Ávila reiteró que su proyecto tiene la fuerza que necesita El Plateado de Joaquín Amaro para salir adelante, son gente de trabajo que luchará por mejorar las condiciones de vida de todas las familias de este hermoso municipio, son un equipo que está trabajando para dar los mejores resultados para la población de Joaquín Amaro.

“Nosotros tenemos la capacidad y los conocimientos para que El Plateado crezca y salga del abandono en el que se encuentra por la ambición de unos cuantos, es tiempo de la gente, es tiempo de retomar un mejor rumbo para nuestro municipio, es tiempo de ganar y ganaremos todos este 6 de junio con la Coalición Va por Zacatecas, con Jovita Ávila como presidenta municipal”, reiteró la candidata.