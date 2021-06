Cierran campaña en la capital Ulises e Iván

Zacatecas, Zac.- “Vamos a seguir demostrando que, con el trabajo honrado y cercano a la gente, la capital será la nueva esperanza de Zacatecas y será de color morado, del color del Partido Encuentro Solidario (PES), porque ustedes ya nos conocen y el próximo 6 de junio, juntos seguiremos tope hasta donde tope”, señalaron Ulises Mejía Haro, “El Presi Mejía”, e Iván de Santiago, candidatos por el distrito I de la Capital, y a la Presidencia Municipal de Zacatecas por el Partido Encuentro Solidario, en lo que fue su cierre de campaña en la capital zacatecana.

Los candidatos de la ola morada se comprometieron a que, desde el congreso local y federal, así como desde el Ayuntamiento de Zacatecas, se seguirá trabajando con cercanía a la gente, con audiencias públicas y trabajo coordinado para la generación de apoyos y presupuestos para el desarrollo de la capital, no será –dijeron –“un equipo de la mentira, mentira, mentira, sino un equipo del trabajo, trabajo y trabajo por Zacatecas”.

Pese a la lluvia, en una pletórica plaza Bicentenario, frente a más de 3 mil capitalinos, Ulises Mejía Haro enfatizó que hoy culminó una campaña que legalmente comenzó hace nueve días que “ha sido la campaña más corta de la historia de Zacatecas pero la más eficiente y eso gracias a ustedes, quienes siempre nos tuvieron confianza”.

Esto al señalar que, aún con las injusticias e imposiciones, fue la más rápida pero efectiva, “ya que aquí se hizo campaña de la buena, con honestidad, trabajo y con valores, no con lonas y bardas, no con mentiras sino con hechos y resultados, de la mano de la gente que no nos dejó, aún en los tiempos más difíciles cuando azotaba la turbulencia, se mantuvieron con nosotros para que este barco llegue a buen puerto el próximo domingo con una victoria en las urnas para el PES”.

El “Presi Mejía Haro”, sobrenombre con el que aparecerá en las boletas electorales, señaló que el PES tiene los mejores perfiles, tanto para la cámara de diputados local con Gerardo Luna Tumoine por el distrito 2, así como de Chemel Balderas candidato a diputado federal, pero, sobre todo, con una planilla que contiende por la presidencia municipal de Zacatecas, encabezada por Iván De Santiago Beltrán, “ustedes ya nos conocieron y decidieron que para que el buen trabajo continúe será sin duda con Iván De Santiago”.

Con arengas de apoyo como, el “El Presi Mejía Haro, será mi diputado”, “Iván si trabajará” y “Esta Vez Votaré por el PES”, Iván De Santiago Beltrán, candidato a alcalde de Zacatecas, señaló que, pese al largo litigio en tribunales, e intereses mezquinos de una familia en la entidad, “la ciudadanía tendrá la oportunidad elegir, ya que lo que está en juego, y lo que la gente sabrá diferenciar, es que este es el movimiento político más importante de la capital de Zacatecas”.

Con el respaldo de diferentes sectores económicos, sociales, culturales, académicos, así como de activistas por los derechos humanos y la diversidad sexual en la Capital, el candidato a alcalde aseguró que hoy la ciudadanía no necesita a “curritos” que despachan en una oficina con aire acondicionado, “porque no sólo se decidirá sobre quienes serán los representantes, sino algo más importante: o el triunfo de la corrupción en las instituciones y el del oportunismo de algunos, o el triunfo de la justicia y la dignidad de este pueblo”.

Por su parte, Chemel Balderas, candidato a diputado federal, y Gerardo Luna Tumoine, por la diputación local del distrito 2, coincidieron en que, tanta gente no puede estar equivocada al acompañar al PES y sus candidatos, y que se trabajará de manera coordinada desde el poder legislativo federal y estatal, para llevar presupuestos participativos para generar mayores apoyos y desarrollo a las familias de las 22 comunidades y de las más de 240 colonias de la capital, y así generar una buena sinergia con liderazgos como el de “El Presi” Mejía Haro e Iván de Santiago.