Avanza proceso entrega-recepción

Zacatecas, Zac.- Con base en la Ley de Entrega Recepción del Estado de Zacatecas, la administración 2016-2021 avanza con pulcritud en este proceso administrativo, cuya normatividad, impulsada durante el gobierno de Alejandro Tello, permitirá que el procedimiento se dé con puntualidad, transparencia y estricto apego a la legalidad.

Así lo informó Gabriela Rodríguez Rodríguez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al detallar los avances que en la materia se llevan. Además, aseguró que, en la administración saliente, no se otorgarán concesiones, notarías, ni nuevas bases laborales, toda vez que los procesos para ello están cerrados.

La funcionaria destacó que el proceso entrega-recepción que se vive en 2021 es muy diferente al de otras administraciones, gracias a que, el 17 de junio de 2018, entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera que armoniza otras normas presentadas como iniciativas al Congreso del Estado; entre ellas, la Ley de Archivos y la de Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, dijo, permitirá rendir cuentas y entregar el mando del Ejecutivo con estricto apego al principio de legalidad: “porque, rendir cuentas no es un asunto menor, se ha tomado en serio en este gobierno y, en ese sentido, la administración entrante tendrá una radiografía clara del estado que guarda el gobierno mediante formatos elaborados bajo los más estrictos estándares de un manual técnico que viene del seno del Sistema Estatal Anticorrupción.

El Gobernador Alejandro Tello destacó que, a petición del gobernador electo, se ampliará el periodo para revisar la información que reciba; situación que acepta sin el menor problema, por lo que, por primera vez en la historia, se tendrá más tiempo del establecido por ley para revisar la información y hacer sus anotaciones.

El mandatario estatal señaló que es importante se haga de esa manera, porque durante su gobierno se le acusó de encubrir malos manejos de gobiernos anteriores, situación que negó categóricamente, ya que, aseguró, cuando él entró, se levantaron observaciones y hubo sanciones; sin embargo, no hubo una sola denuncia de cualquier persona afectada por actos de corrupción.

“No se puede tener un tipo de acuerdo extraoficial si el ciudadano no lo denuncia; el tema ha sido más mediático y mucho tiene que ver el aniquilamiento político; no soy defensor de oficio, pero es importante que quien tenga elementos ponga las denuncias correspondientes, porque no se puede hablar a la ligera de corrupción y dañar reputaciones cuando no se tiene elemento alguno”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador invitó a la administración entrante a que, si encuentra situaciones al margen de la ley, se ponga la denuncia y se haga justicia en favor de Zacatecas y no declaraciones que sólo generan percepciones erróneas.

La Secretaria de la Función Pública agregó que, a estas alturas, decir que la justicia administrativa depende de un solo hombre es falso, porque hay todo un andamiaje de instituciones involucradas, entre ellas, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos con autonomía.

ETAPAS DEL PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN

Por otra parte, la titular de la SFP detalló que serán cuatro etapas en el proceso entrega-recepción y son las siguientes:

1. Designación y protocolo de los servidores públicos que intervienen.

2. Integración del expediente.

3. Acto protocolario.

4. Verificación y validación física del contenido del expediente.

Explicó que para cumplirlas se designa una Comisión de Entrega, un Comité de Recepción, Comité de Entrega-Recepción e interviene una autoridad supervisora que es la ASE.

La Comisión de Entrega se conforma por el Gobernador, las secretarías de la Función Pública, General de Gobierno, de Finanzas, de Administración y la Coordinación General Jurídica.

Además, destacó que, el 27 de enero del presente, se publicó en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado, el Manual de entrega recepción institucional del Poder Ejecutivo.

En éste se establece que, durante los 45 días hábiles siguientes al acto protocolario, la personas servidoras públicas deben verificar lo que reciben y se levanta el acta correspondiente.

Asimismo, podrán solicitar inspecciones, incluso físicas y, a través de la ASE, se realizarán las diligencias para aclarar o solventar observaciones, mismas que se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Gabriela Rodríguez informó que actualmente se está en la integración del expediente técnico, cuya fecha de corte para conformar todos los archivos será el 31 de julio, la correspondiente al tiempo restante se integrará en un informe complementario.

Acto seguido, será la carga de información al sistema informático, la resolución de asuntos particulares y la validación de formatos, concluyó.