Conoce cómo superar errores para lograr una comunicación efectiva

Zacatecas, Zac.- Los principales errores que cometemos al comunicarnos, y que podrían estar afectando nuestra relaciones personales y laborales, son el no preguntar, suponer, mentir, no escuchar, la carencia de empatía, generalizar ideas o estereotipos sobre las personas, tener una actitud agresiva y de ataque, distorsionar y omitir información.

Esto lo destacó el Mtro. Manuel Muro Arroyo, egresado de Mercadotecnia y Relaciones Comerciales y del Posgrado en la Especialidad en Publicidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y uno de los entrenadores de Andrea Meza, modelo y reina de belleza mexicana que se coronó como Miss Universo 2020 en mayo del 2021.

Los errores los compartió en su conferencia presencial y virtual que impartió a estudiantes y profesores de las carreras de Comunicación y Mercadotecnia de la UAG, donde señaló que la comunicación asertiva es una de las cinco habilidades blandas más requeridas para el futuro, y a pesar de eso, es en ocasiones poco desarrollada en los ámbitos sociales y profesionales por las personas.

“La comunicación, la toma de decisiones y negociación, la gestión de emociones, liderazgo y trabajo en equipo y el desarrollo personal a medida es lo que piden hoy las empresas y la primera, es poco desarrollada por las personas, ya que la dan como un hecho y no como una habilidad a desarrollar”, dijo.

Para desarrollarla, el experto compartió algunos consejos para una buena comunicación, entre éstos: aprender a escuchar, hacer pausas, confirmar, decir lo esencial, ser claro, no divagar, no inventar (mentir) y no disculparse o abusar de las “disculpas”.

Por otro lado, recomendó aprender a usar diversos vocabularios con los clientes o públicos metas, “el coloquial, sólo en actividades informales; el técnico, con gente del sector o empresa y el culto-formal, con empresarios, profesionales y personas mayores”.

Los beneficios de la buena comunicación para las empresas y relaciones son la productividad, motivación, mejor colaboración del empleado, fidelización hacia la empresa, retención de mejores talentos y alcanzar con éxito los objetivos, detalló.

Los objetivos de la buena comunicación son persuadir, obtener acción, informar, impresionar y convencer, entretener. Si no se consigue lo anterior, o si se consigue con pobres resultados, es que algo o alguien, no se está comunicando de manera adecuada.