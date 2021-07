El pueblo de Zacatecas conocerá en qué condiciones se recibirá el gobierno: David Monreal

Zacatecas, Zac.- El gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, informó que la revisión de la situación que guarda la administración pública estatal será minuciosa, escrupulosa y responsable para cuidar el patrimonio de las y los zacatecanos y dar cuenta, con transparencia, de las condiciones en que se encuentran los bienes y recursos públicos.

En su mensaje matutino, el gobernador electo dijo que, a una semana de iniciarse el proceso de entrega-recepción del Poder Ejecutivo, se ha logrado un importante avance, por lo que reconoció el compromiso y la eficacia de los integrantes del comité técnico de recepción, conformado por la coordinadora, Humbelina Elizabeth López Loera, así como por Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Ángel Manuel Muñoz Muro y Alejandro Cornelio Pérez Ordiano.

Explicó que, en esta primera semana de trabajo, ya se realizó una visita física y se solicitó la documentación a las secretarías de la Función Pública, Finanzas, Administración, Seguridad Pública, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Agua y Medio Ambiente, Educación y Campo, así como a los Servicios de Salud, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart).

Indicó que en algunas dependencias hubo información insuficiente o irregularidades, por lo que se requirió, mediante oficio, la entrega de la documentación correspondiente a fin de conocer el estado de la administración y del gasto público ejecutado. Además, en las diversas reuniones de trabajo se abordan temas fundamentales como los convenios, licitaciones y obras públicas.

Al respecto David Monreal mencionó el oficio dirigido a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), María Guadalupe López Marchant, en la que, con base en la legalidad se le solicita entregar, a más tardar el 27 de julio, toda la información sobre el proyecto del Platabus: expediente íntegro, inversión y financiamiento, recurso autorizado, comprometido, devengado, pagado y por ejercer; importe de anticipos otorgados, amortizados y el saldo; modalidad de ejecución y proceso de adjudicación de las obras; metas programadas; porcentaje de avance físico y financiero; calendario y estatus de la obra.

De la misma manera, Monreal Ávila apuntó que se crearon siete subcomités para ampliar la revisión de la situación que guarda la administración en las siguientes áreas: Administración y Finanzas; Desarrollo Social, Salud, Seguridad, Obras Públicas, Educación y Economía, además de un apartado para asuntos diversos.

Al igual que el comité técnico de recepción, dichos subcomités se conformarán por personas capaces y comprometidas con el estado, y por lo pronto, ya se nombró a los enlaces con las respectivas secretarías y dependencias del actual gobierno.

Entre otros temas, estos subcomités coadyuvarán a revisar lo relativo al destino, objetivo y propósito del gasto público, contratos, presupuestos, contabilidad gubernamental, carteras de proyectos, seguimiento a adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones y expedientes técnicos.

Con ello, también se generarán tres semáforos en materia de obra pública, proveeduría y seguridad, los cuales permitirán conocer las condiciones de los servicios que constructores y proveedores diversos han brindado al estado en los últimos años, así como las estrategias en el ámbito de la seguridad pública. De esta forma, podrá darse paso a la transformación del estado a partir del 12 de septiembre, cuando comience el gobierno de David Monreal Ávila.

En ese sentido, el gobernador electo enfatizó que ante la situación de emergencia que vive la entidad, impulsará una nueva gobernanza, en la que se profesionalice a la sociedad y la administración pública se conforme por gente comprometida con su estado, con capacidad y conocimientos. “La nueva gobernanza es que actuemos con honestidad; la nueva gobernanza es no mentir, no robar”, añadió.

Por ese motivo, sostuvo que ya no se debe robar al pueblo de Zacatecas y anticipó que en obra pública y proveeduría para el gobierno estatal ya no habrá más moches ni diezmos, sino que el gasto se orientará a rubros fundamentales como salud, educación y seguridad, para que se dé un buen uso a los recursos públicos y además se promueva la participación del pueblo en las decisiones gubernamentales.

Además, reiteró su llamado a los actuales funcionarios públicos a que en este cambio de gobierno se garantice el cuidado de los bienes de los zacatecanos, se eviten despilfarros y saqueos de equipos, material y obras de arte.

Al respecto, detalló que el trabajo de los subcomités también se orientará a revisar y comprobar físicamente, y no solo de manera documental, los espacios en que se ubican los equipos de cómputo, telecomunicaciones y tecnología de información; cámaras fotográficas y equipos audiovisuales; maquinaria; instrumental médico y de laboratorio; parque vehicular, obras de arte y todos los bienes públicos.

La gente tiene que saber cuál es el patrimonio del estado y las condiciones en que se encuentra; tenemos que actuar con responsabilidad, por lo que no vale la pena que intenten llevarse los bienes de los zacatecanos, subrayó.

Finalmente, el gobernador electo recordó a las y los jóvenes la importancia de mantener las medidas para evitar contagios de Covid-19 y los llamó a vacunarse cuando el biológico llegue a cada uno de los municipios de la entidad. Puntualizó que la vacuna y las medidas de higiene y sana distancia son hoy la mejor manera de avanzar en la lucha contra la pandemia.