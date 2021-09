Alcalde de Guadalupe rinde 3er informe de gobierno

Zacatecas, Zac.-La tarde de este jueves 9 de septiembre, el alcalde César Artemio González Navarro dio cuenta ante el Ayuntamiento de Guadalupe, el estado que guarda el municipio al término de esta administración.

Fue en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal donde González Navarro dirigió un mensaje a los guadalupenses mostrando los resultados del último año, y de manera general de la administración 2018-2021, distinguida ampliamente por buenas prácticas, saneamiento de finanzas y modernización e innovación en los servicios públicos municipales.

En su mensaje, el alcalde expuso que la visión que motiva su quehacer en el servicio público es la de transformar lo malo de una sociedad “Y reparar esa injusticia no es un empleo, sino una gran responsabilidad no solo política, sino también moral”, aseguró el primer edil.

“El propósito es contundente: dejar un Guadalupe mejor del que nos ha tocado vivir”, dijo César González previo a agradecer la presencia de los regidores que integran el Ayuntamiento 2018-2021, a los integrantes del gabinete de la administración municipal, así como al alcalde electo del municipio de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, a quien le reconoció dejar un precedente de una administración eficiente, honesta, transparente y de resultados, “y que en los próximos tres años dará continuidad a un trabajo que ha permitido que nuestro municipio sea un referente a nivel estatal y nacional, para seguir mejorando la calidad de vida de los guadalupenses”, puntualizó.

Fue a través de un video proyectado en Sesión Solemne, que se dio cuenta de los logros de este último año de gestión en el municipio de Guadalupe, englobados en 5 grandes ejes: Consolidación, Mitigación de los efectos de la pandemia, Desarrollo Social, Seguridad Pública e Infraestructura; todos con destacados resultados y valoraciones de la ciudadanía.

Distintas dependencias y organismos reconocieron al Ayuntamiento de Guadalupe en múltiples temas, tal es el caso del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, que entregó un reconocimiento por Buenas Prácticas Municipales, específicamente por implementar el proyecto del alumbrado público; en el que, de los 2 mil 458 municipios del país fue calificado entre los 10 primeros.

Así mismo, El Instituto Iberoamericano Más Gobernantes Líderes, entregó al Ayuntamiento guadalupense el reconocimiento Líder Internacional en la categoría de Gobierno Incluyente y Resiliente, por la capacidad de superar circunstancias adversas y transformarlas en resultados positivos.

De igual Manera, la Federación Nacional de Municipios de México entregó el reconocimiento como la Mejor Gestión Integral, esto por la transformación de los servicios públicos municipales y el saneamiento de las finanzas, recibiendo también el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal en la categoría de Haciendas Locales Fuertes por parte de la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones locales.

También, en un estudio realizado por la Universidad de Yale a 593 corporaciones policiales del país, el Ayuntamiento de Guadalupe obtuvo calificaciones por encima de la media nacional en Calidad Gerencial y en prácticas de Proximidad.

En el informe, el alcalde resaltó también las acciones más importantes del último año en materia de Desarrollo Social, destacando la inversión de 14 millones 394 mil pesos en la entrega de 67 mil apoyos alimentarios que beneficiaron a igual número de familias guadalupenses en situación vulnerable.

Además, se destinaron 10.5 millones de pesos en la adquisición y entrega de 2 mil calentadores solares que benefician a 7 mil guadalupenses; así como 7 millones 297 mil pesos en 4 mil tinacos para favorecer a 14 mil ciudadanos.

En cuanto a Obra Pública e Infraestructura se refiere, el municipio de Guadalupe invirtió durante el último año más de 87 millones 852 mil pesos en 7 mil 524 acciones, destacando la construcción del nuevo panteón municipal Del Consuelo en la comunidad de Cieneguitas con más de 3 mil espacios, la rehabilitación de 18 espacios públicos en distintas colonias y barrios de la ciudad, la primera etapa de rehabilitación de fachadas en la calle Guerrero, ampliaciones de redes de electrificación en distintas colonias y comunidades, sin descuidar el mejoramiento a los centros educativos.

Asimismo, se inició la construcción del primer Centro de Control y Bienestar Animal en la historia del municipio, se mejoró la imagen del emblemático Jardín Juárez con la instalación de 100 bancas nuevas, se reencarpetaron distintas calles y se emprendió el programa de bacheo permanente con más inversión en la historia del municipio de Guadalupe y se ejecutaron 25 obras en materia de pozos, redes de agua y alcantarillado.

En las acciones emprendidas para mitigar los efectos de la pandemia, el municipio de Guadalupe no escatimó recursos ni esfuerzos para privilegiar la vida y salud de los niños, mujeres y hombres, y se destinaron durante el último año de gestión, 26 millones 102 mil pesos en 233 mil 164 acciones para atender de manera transversal los efectos de la pandemia causada por el virus SARS-COV-2.

El Presidente Municipal de Guadalupe también destacó que entre las acciones llevadas a cabo y como muestra de solidaridad y calidad humana en tiempos difíciles, se apoyó a instituciones de salud de distintos niveles de gobierno con 147 unidades de equipo médico y 15 mil caretas; además de entregar 3 mil 580 kits sanitizantes y 105 mil cubrebocas a la sociedad en general; así como 2 mil termómetros, entre otros insumos que ante la emergencia sanitaria, se convirtieron en artículos de primera necesidad y dieron muestra de la voluntad del municipio de Guadalupe.

También se puso en marcha un programa alimentario emergente, con el cual cientos de familias guadalupenses en situación vulnerable que sufría los efectos de la pandemia recibieron asistencia, adquiriéndose concentradores de oxígeno que se facilitaron a los guadalupenses que requirieran apoyo respiratorio tras recuperarse de esta letal enfermedad.

En tanto, la presente administración del Ayuntamiento de Guadalupe, encabezada por Julio César Chávez Padilla y concluida por César Artemio González Navarro, la Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó en eficiencia, resultados y capacitación, siendo los oficiales de policía del municipio de Guadalupe los primeros en obtener el Certificado Único Policial de todo el estado de Zacatecas y con las mejores condiciones salariales y de prestaciones, además de que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe es la única corporación que tiene aprobados todos los exámenes de control de confianza, cumpliendo con las disposiciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otro lado, González Navarro, señaló que durante la administración 2018-2021 se invirtió un presupuesto histórico en el fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública, “Tan sólo en el último año se ejecutó un presupuesto de 65 millones 813 mil pesos, que se tradujo en 10 unidades motrices más para la corporación, así como en uniformes, chalecos balísticos y otras herramientas de trabajo, para ofrecer un servicio de verdadera proximidad y eficiencia a las y los guadalupenses”, destacó.

Previamente, los regidores Carlos Alberto de Ávila Barrios, representante de la fracción de Morena; Roberto Juárez Hernández del Partido Encuentro Social; Vinicio Hernández Escalante del PRI, así como Ma. Teresa López García del PAN y Rafal Rodríguez Espino como independiente también ofrecieron un mensaje ciudadano con motivo del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Guadalupe, César Artemio González Navarro.

