No se privatizará el servicio de recolección de basura: Miranda

Zacatecas, Zac.El alcalde capitalino, Jorge Miranda Castro, se comprometió con las y los trabajadores del departamento de limpia del Ayuntamiento de Zacatecas a no privatizar el servicio de recolección de basura.

Miranda Castro destacó que uno de los principales objetivos es mejorar esta área para que los propios trabajadores realicen su labor en óptimas condiciones, y con ello, la población reciba un mejor servicio.

De esta manera, el primer edil estará cumpliendo una más de sus propuestas de campaña.

Cabe destacar que la tarde de este jueves se reunirá con el personal del departamento para compartirles y reiterarles su compromiso.

“Yo dije que no íbamos a privatizar el servicio, pero sí que lo íbamos a mejorar. Nuestra decisión es no privatizar, absolutamente no afectar a ningún trabajador del Ayuntamiento capitalino, sobre todo del área de servicios públicos”, dijo.

Finalmente, agregó que está la urgencia de al menos siete camiones recolectores más, pues hay un total de 52 vehículos, de los cuales 42 están en funcionamiento, pues los 10 restantes están en mal estado.