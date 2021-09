Ofrece Miranda Castro taquiza a trabajadores de limpia

Zacatecas, Zac.-Este jueves, el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro ofreció un convivio con los trabajadores del servicio de recolección de basura, con el fin de reconocer su tarea y brindarles certeza laboral.

Luego de su jornada, los choferes, macheteros y ayudantes disfrutaron de una taquiza en la pensión de recolección de residuos sólidos del Ayuntamiento.

Tal y como lo prometió durante su campaña, el alcalde capitalino reiteró ante los trabajadores que no se privatizará el servicio de recolección de basura.

“Yo me comprometí a que no íbamos a privatizar el servicio; vamos a hacer un esfuerzo grande, la presidencia hoy está en una condición muy dura, pero para mí, un tema fundamental es la recolección de los residuos sólidos”, dijo Miranda Castro.

Dicho convivio sirvió también para escuchar las inquietudes de los operadores, quienes carecen de guantes, botas, caretas e incluso cubrebocas para cuidarse y cuidar de los suyos; situación a la que el presidente dará solución con el apoyo de la síndico municipal, Ruth Calderón.

Por su parte, los trabajadores agradecieron al alcalde el acercamiento y el interés de perfeccionar el servicio para que, incluso, sea mejor que el privado.

Sin embargo, también pidieron apoyo a la ciudadanía para fijar una cultura de empatía hacia ellos y así todos colaboren con esta encomienda.

Asimismo, el ingeniero Miguel Félix, secretario de Servicios Públicos detalló que el municipio posee 52 camiones recolectores, de los cuales trabajan 42.

Por lo que el primer edil se comprometió a reparar las unidades y darles mantenimiento en tiempo y forma para evitar tenerlos en el abandono y con ello afectar la recolección.

En total, el departamento tiene 145 personas que cubren 78 rutas diarias, con un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche.