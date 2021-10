Aprueba cabildo de sombrerete comisiones de la administración 2021-2024

Zacatecas, Zac.-De igual manera se aprobó por unanimidad la convocatoria para la elección de 118 delegados

Sombrerete, Zacatecas.-Durante la sesión ordinaria del Honorable Cabildo, liderado por el presidente municipal, el Arq. Alan Murillo Murillo, se aprobó por unanimidad a quienes fungirán como integrantes de las 18 comisiones durante la actual administración.

El alcalde presidirá las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Alcoholes, Protección Civil y Bomberos, como parte de su ejercicio gubernamental y de las atribuciones de la Ley Orgánica del Municipio.

Las comisiones quedan conformadas de la siguiente manera:

1.-Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Alcoholes, Protección Civil y Bomberos

Presidente: Arq. Manuel Alan Murillo Murillo

Secretario: Lic. Valentín Caldera Rodríguez

Vocal: Dr. Ricardo Miguel Hernández Zamago

2.-Comisión de Hacienda, Catastro, Recursos Humanos y Compras Presidenta: Lic. Marsela Villegas Ibañes

Secretaria: Lic. Jazmín Coronado Estupiñan

Vocal: Lic. José Isac Sánchez Rojas

3.-Comisión de Desarrollo Social

Presidenta: Lic. Martha Elia Delgado

Secretaria: Lic. Jessika Santos Contreras

Vocal: Lic. Anai Teresa Leaños Vega

4.-Comisión de obras y Servicios Públicos, Ecología, Agua Potable, Parques y Jardines, Medio Ambiente, y Desarrollo Urbano

Presidente: Ing. Cornelio Krahn Luna

Secretario: Lic. Vanessa Carlos Palos

Vocal: Lic. Valentín Caldera Rodríguez 5.-Comisión de Desarrollo Rural

Presidente: C. José Guadalupe Martínez Chávez

Secretaria: C. Patricia Carlos Benavides

Vocal: Lic. José Isac Sánchez Rojas

6.-Comisión de Transparencia

Presidenta: C. Jessica Santos Contreras

Secretaria: Lic. Jazmín Coronado Estupiñán

Vocal: Lic. Marco Antonio Jasso Hernández

7.-Comisión de Equidad de Género

Presidenta: C. Patricia Carlos Benavides

Secretaria: Lic. Thelma Rubí García Fraire

Vocal: Lic. Vanessa Ríos Méndez

8.-Comisión de DIF, Adultos Mayores y Asistencia Social Presidenta: Lic. Vanessa Ríos Méndez

Secretaria: Lic. Martha Elia Delgado

Vocal: Ing. Cornelio Krahn Luna

9.-Salud Pública

Presidente: Dr. Ricardo Miguel Hernández Zamago Secretaria: Lic. Jessika Santos Contreras

Vocal: Lic. Vanessa Carlos Palos

10.-Comisión de Juventud y Deporte

Presidenta: Lic. Thelma Rubí García Fraire

Secretaria: Lic. Anai Teresa Leaños Vega

Vocal: Lic. Vanessa Ríos Méndez

11.-Comisión de Desarrollo Económico, Plazas y Mercados Presidente: Lic. Valentín Caldera Rodríguez

Secretaria: Lic. Martha Elia Delgado Vocal: Lic. José Isac Sánchez Rojas 12.-Comisión de Educación y Cultura Presidente: Lic. José Isac Sánchez Rojas

Secretaria: Lic. Anai Teresa Leaños Vega

Vocal: C. Patricia Carlos Benavides

13.-Comisión de Minería

Presidenta: Lic. Nuvia Vanessa Carlos Palos -PRESI Secretario: C. José Guadalupe Martínez Chávez Vocal: Ing. Cornelio Krahn Luna

14.-Comisión de Turismo y Espectáculos

Presidenta: Lic. Jessika Santos Contreras Secretaria: Lic. Nuvia Vanessa Carlos Palos Vocal: Lic. Thelma Rubí García Fraire 15.-Comisión de Atención a Migrantes Presidente: Lic. Marco Antonio Jasso Hernández Secretaria: Lic. Anai Teresa Leaños Vega

Vocal: Dr. Ricardo Miguel Hernández Zamago

16.-Comisión de Derechos Humanos

Presidenta: Lic. Jazmín Coronado Estupiñán

Secretario: Dr. Ricardo Miguel Hernández Zamago

Vocal: Lic. Valentín Caldera Rodríguez

17.-Comisión de Patrimonio Municipal y Archivo Histórico Presidente: Lic. Marsela Villegas Ibañes

Secretaria: Lic. Anai Teresa Leaños Vega

Vocal: Lic. Marco Antonio Jasso Hernández

18.-Comisión de asuntos religiosos

Presidenta: Lic. Jessica Santos Contreras

Secretaria: Lic. Martha Elia Delgado

Vocal: C. Patricia Carlos Benavides

De igual manera los integrantes del Honorable Cabildo, aprobaron por unanimidad la convocatoria para la elección de los 118 nuevos delegados municipales, el plazo para la elección de los delegados vence el 15 de octubre.