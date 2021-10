Harán escrupulosa revisión a finanzas de Issstezac

Zacatecas, Zac.-El Gobernador David Monreal Ávila anunció que se hará una revisión escrupulosa de las cuentas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) para informar a las y los zacatecanos sobre el quebranto de la institución y los malos manejos de los dos gobiernos anteriores.

En su mensaje ciudadano, el Gobernador del Estadorefirió que se comenzará con la erogación de laspensiones más modestas y, a la par, se pondrá orden a la nómina del Issstezac, ya que no se puede tener más de 1 mil 200 trabajadores, algunos con “salarios dorados”, por encima de los 100 mil pesos: “nada lo justifica, es momento de crisis y se demanda de la solidaridad de la clase trabajadora”.

En ese sentido, el Gobernador hizo un llamado a los líderes sindicales a que no dejen de luchar pero que identifiquen a dónde se debe dirigir la demanda: “los zacatecanos ya sabemos que no hay dinero y que se está en quiebra, pero porqué se fastidia y se lastima al ciudadano si la lucha está en las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, aquí es como el hambre pedirle a la necesidad”.

Enfatizó que el estado no tiene para pagar la nómina de su burocracia, “es real la crisis, no es pose, se está en quiebra, no es estrategia”.

En ese sentido, dijo que va a publicar el flujo de las cuenta, porque no hay dinero y se tiene qué priorizar a quién se le paga primero.

Monreal Ávila agregó que su administración ya tomamedidas de ahorro del gasto público importantes; por eso, reiteró que acompaña a los sindicatos y a la clase trabajadora en la lucha ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un asunto de justicia.

El Gobernador pidió también a los líderes sindicales que informen el resultado de sus visitas de gestión ante los diputados federales, ya que, dijo, él hará lo propio.

Por otro lado, dio a conocer que este miércoles se entrevistará con quienes conforman la terna para dirigir al Issstezac, a fin de designar al nuevo director, de modo que se puedan comenzar a erogar los pagos pendientes de pensionados y jubilados.