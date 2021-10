No todo lo que aparece en internet en materia de datos personales es cierto: Montoya Álvarez

Zacatecas, Zac.- “Debemos entender que no todo lo que aparece en internet, en materia de datos personales es cierto, ni todo lo que se difunde respecto a una persona, pues las redes sociales viralizan la información en razón de lo que genera interés entre la sociedad”. Así lo afirmó el comisionado Samuel Montoya Álvarez durante su participación en el panel “Vida digital: El equilibrio de la privacidad en el uso del internet”, organizado por el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).

En el evento coorganizado por la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Montoya Álvarez destacó que el uso del internet ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas y aún más a partir de la pandemia. “Hoy esta herramienta ha tomado lugar en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y así como tiene sus beneficios, también presenta sus riesgos”, indicó.

En este sentido, aseguró que la multiplicación del uso y tratamiento de información personal en la vida digital ha traído consigo un mayor número de amenazas contra la privacidad de las personas, de ahí la importancia de materiales como la Guía Orientadora “La protección de datos personales en plataformas digitales”.

“En el contexto de las redes sociales, es muy importante que asumamos primero la responsabilidad de lo que cada uno de nosotros publicamos, ya que tenemos esa facultad para elegir la información personal que compartimos” afirmó.

Agregó que dichas plataformas se han considerado el espacio ideal para propiciar la libertad de expresión, sin embargo, esta debe ejercerse dentro de los límites evitando escenarios que puedan incitar al odio, la discriminación y poner en riesgo la vida, integridad física y seguridad de una persona.

“Tenemos derecho a expresarnos libremente, siempre y cuando nuestros pensamientos, ideas y opiniones no colisionen con otros derechos, como el derecho a la privacidad” subrayó, y destacó la importancia de no contribuir a viralizar contenidos que violenten la intimidad de las personas, ya que no toda la información que en materia de datos personales se comparte, es cierta.

Concluyó diciendo que, mientras se avanza en la regulación de las redes sociales, la finalidad debe ser la creación de normas que permitan el ejercicio de los derechos digitales con libertad y evitando abusos.

En tanto Julieta Del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que hay una relación muy fuerte entre el internet y la vida privada, especialmente en la población adolescente.

“Conozcamos los problemas que derivan del uso de diferentes plataformas a través de internet, la guía orientadora que hoy se presenta incluye consejos que nos ayudarán a evitar una suplantación de identidad y navegar en un entorno seguro” afirmó.

En el panel también participó Laura Enríquez Rodríguez, Comisionada del INFO, quien resaltó que la autodeterminación informativa es la facultad de cada persona para elegir qué datos compartir y con quiénes compartirlos, “no hay que ceder este dominio ante terceros” puntualizó.

Gustavo Parra Noriega, comisionado del organismo garante del Estado de México, aseguró que mediar entre la regulación de las redes sociales y la libertad de expresión no es sencillo, pero existen alternativas como la auto regulación y el uso ético de estas plataformas.

Los panelistas coincidieron en la importancia de continuar generando materiales como la guía orientadora “La protección de datos personales en plataformas digitales”, ya que todo usuario de internet va dejando a su paso un cúmulo de información personal a través de diferentes plataformas digitales, lo cual va conformando una identidad digital que debe protegerse.