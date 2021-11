Sin cara de regresar a Zacatecas diputados que aprobaron presupuesto 2022: Varela

Ciudad de México.- El Diputado Federal por Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, reprochó en la tribuna a sus compañeros que votaron a favor del Presupuesto 2022 enviado por el Gobierno de la República, que atenta contra Zacatecas y que dejará fuera programas de beneficio a todos los sectores.

Durante su intervención, el legislador señaló a los Diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde de ser los responsables de que el próximo año las familias, los trabajadores del campo, los maestros y otros sectores no cuenten con presupuesto.

“(Los diputados) No tienen cara de regresar a cada uno de sus Distritos a decir qué le van a dar a sus estados. Yo vengo a decirle a mi estado que por los Diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista, que no han votado en favor de nuestro estado, que por ustedes no va a haber carretera Zacatecas – Aguascalientes, olvídense de la carretera Tepetongo – Tlaltenango, no viene en el presupuesto, olvídense de la reactivación del Fondo Minero, del Platabus”.

“Queridos maestros de Zacatecas, olvídense de que la nómina educativa va a estar federalizada, no viene tampoco en el presupuesto. Queridos campesinos, olvídense del programa Concurrencia tampoco viene en el Presupuesto, esta es la cuarta transformación que nos vendieron”, expresó.

Varela Pinedo refirió que aunque este año ya no sea posible, seguirá insistiendo en que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se tome en cuenta a Zacatecas, estado y municipios que al día de hoy, tienen sin recursos extraordinarios.