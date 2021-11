Estudiante zacatecana será promotora en campaña de ONU “Verified”

Zacatecas, Zac.- Sara Gallegos Buenrostro estudiante del séptimo semestre de la Unidad Académica de Física (UAF) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se unirá como promotora de la campaña de las Naciones Unidas “Verified” (Verifícado), para combatir la difusión de información falsa en el contexto de la pandemia de COVID-19 y para que las personas tengan acceso información confiable.

Derivado del contenido sobre divulgación de la ciencia de “Morra científica”, expuesto en las plataformas digitales de YouTube, TikTok, Facebook y principalmente en Instagram, es que Sara Gallegos fue convocada para formar parte en esta campaña global lanzada por el secretario general de la ONU, António Guterres, en mayo de 2020.

La universitaria explicó que después de compartir en su Instagram un post referente a la ONU y etiquetarlos, recibió un mensaje de este importante organismo donde le hicieron saber que el contenido que estaba generando se adecuaba a lo que ellos quieren reflejar, por lo que le externaron su interés para que colaborara y se uniera a la campaña de “Verified”.

El objetivo, dijo, es que “a través de mis plataformas digitales divulgue sobre mis estudios, investigaciones, lecturas y análisis, y de esa manera pueda llegar a más personas y con ello evitar que se vean afectadas por la infodemia, en específico contra el SARS-CoV-2”.

Actualmente, la estudiante de Física está en un proyecto denominado “Monocapa, bicapa, y tricapa de grafeno tensado: propiedades electrónicas y estructurales” con el Grupo de Investigación en Materiales Novedosos y Energías Renovables de la UAZ; además, cuenta con una publicación en la revista Latin- American Journal of Physics Education llamada “Cambios en la ciencia y en la sociedad ocasionado por el desarrollo del cálculo infinitesimal”, donde colaboró con el docente investigador de la Unidad Académica de Física y de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, Juan Manuel Rivera Juárez y con el también estudiante de UAF, Pablo Isidro Ayala de Santiago.

Asimismo, por medio de la Sociedad Científica Juvenil, Sara Gallegos Buenrostro obtuvo el primer lugar en el “Segundo Concurso de Divulgación Científica Femenil Helia Bravo Hollis 2021” en su edición nacional, bajo el lema de “En la juventud de hoy se encuentra la ciencia del futuro”. En este punto, la joven resaltó que tanto el concurso en mención, como su paso por el Servicio Social “Física en movimiento”, ambos marcaron la pauta para animarse abrir su página de “Morra científica”.

En referencia a la investigación del “grafeno tensado”, la creadora de contenido científico detalló que, sobre este hecho, por ejemplo, existen noticias falsas (fake news) que exponen que las vacunas contra el coronavirus tienen grafeno, en ese sentido -afirmó, “mi tarea será fungir como un vínculo con mis seguidores, y con ello luchar contra la desinformación que se dispersa en línea”.

“Estar dentro de un proyecto de esta magnitud representa un gran reto, el hecho de que sea mexicana y zacatecana es poner en alto a la entidad y a la propia universidad, y agregando el hecho de que sea mujer hace una diferencia, es algo que no tuve cuando crecí, yo no sabía de alguien que fuera así, representa mucho porque se comienza a hacer la diferencia. En este proyecto, abordaré temas acerca de la igualdad de género, el cambio climático, es decir, temas muy relacionados con la ONU. Mi participación no estará limitada ni en forma ni en tiempo. Ellos me pasaron toda su liberaría digital, fuentes, videos y fotos para tomar los temas que me pueden funcionar para mi público y para lo que hago en mis videos, esperando que el contenido sea compartido”, enfatizó.

Es de mencionar que Sara Gallegos Buenrostro abrió sus plataformas digitales de “Morra científica” el 16 de septiembre de este año. Debido a ello, y a la gran expectativa que ha generado en sus seguidores, particularmente por su contenido en la ciencia, hace un llamado a todas aquellas personas que piensan que las matemáticas o la física son difíciles, “para romper con los estereotipos, si hay niños o niñas que quisieran estudiar eso o alguna carrera relacionada con la ciencia, pero les da miedo o les dicen que no pueden, yo les digo que sí se puede, anímense”.

A los interesados en seguir el trabajo que realiza la destacada universitaria desde sus plataformas, en las cuales se incluyen blogs, entrevistas, infografías, memes y más, pueden ingresar a: https://linktr.ee/morra_cientifica. Igualmente, para ver su trabajo en la página de la ONU, el enlace es: https://coronavirus.onu.org.mx/verified