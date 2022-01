Podrían generarse 600 mdp para expo ganaderas en 2022

Zacatecas, Zac.- Al reunirse con productores y proveedores del campo, el Gobernador David Monreal Ávila les reiteró que apoyar a ese sector, mediante una serie de programas y el incremento histórico del presupuesto en más de 200 por ciento, es una de sus principales apuestas para reactivar la economía tan dañada por el abandono de años y los estragos de la pandemia.

Durante una reunión de trabajo en la que el mandatario escuchó de manera directa las necesidades e inquietudes de productores de todo el estado, les informó que, acorde con el objetivo de la nueva gobernanza de generar desarrollo y bienestar social, este 2022 continuará y reforzará los expo tianguis agrícolas y ganaderos que han beneficiado a miles de zacatecanas y zacatecanos, principalmente a los campesinos más modestos.

Al ser el campo uno de los ejes tractores de su Gobierno, el mandatario David Monreal anunció que contempla para este año un presupuesto de entre 80 y 90 millones de pesos para dichas expo, aunque se tiene la posibilidad de llegar hasta los 150 millones de pesos a fin de alcanzar una bolsa global de hasta 600 millones de pesos entre estado, productores y proveedores de modo que se beneficie el mayor número posible de personas.

“Sostengo que el campo, al ser una actividad esencial, es una alternativa para detonar la economía de Zacatecas”, por ello, desde la nueva gobernanza se apoyará a las y los productores al propiciar su equipamiento y el fortalecimiento del recurso humano, para lograrlo, agregó el Gobernador, se actúa con hechos.

Refirió que, para este año, el presupuesto estatal para ese sector pasó de 120 millones de pesos que había en 2021 a 300 millones de pesos, “nunca será suficiente, pero vamos a poder hacer grandes cosas con la gente del campo hasta generar una cadena económica virtuosa en beneficio de todos”.

Una vez que la nueva gobernanza ha llevado a cabo expo ganaderas-agrícolas en distintos municipios como Fresnillo, Sombrerete y Ojocaliente, el Gobernador anunció que próximamente se realizará el tianguis de Jalpa para atender al sur del estado. También se contempla uno para Villa de Cos o Río Grande y uno más en Fresnillo.

Además, tras escuchar las inquietudes de los productores, con base en las expo ya realizadas, el Gobernador encomendó a los funcionarios de la Secretaría del Campo (Secampo) a mejorar la logística con acciones como difundir previamente un catálogo de los insumos que se van a comercializar en cada región de acuerdo a las necesidades territoriales, así como agilizar los pagos del Gobierno a los proveedores.

En tanto, a los productores les pidió lo ayuden a denunciar cualquier abuso del que puedan ser objeto por parte de servidores públicos, de igual manera a los campesinos les pidió que no se dejen sorprender porque “me molesta mucho que los timen o los quieran extorsionar ya sea un funcionario o una empresa, no porque haya sucedido, pero si yo me entero de alguna mala actuación nos reservaremos el derecho de admisión”.

Además de las expo ganaderas-agrícolas, este día el Gobernador anunció otras acciones en favor del campo, como serán acompañar a los productores en sus créditos con algunas instituciones financieras a fin de recapitalizarse e iniciar los programas de apoyo de fertilizante (el ya comprometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y otro estatal que priorizará el tema orgánico).

En congruencia con el compromiso de la nueva gobernanza de ser transparente, durante la reunión, el Secretario del Campo, Jesús Padilla Estrada, informó al mandatario y a los productores los resultados de las expo ganaderas-agrícolas que se han realizado en los últimos meses.

Del tianguis hecho en Fresnillo, detalló que participaron 400 productores (337 hombres y 63 mujeres), hubo 20 proveedores, la inversión del estado fue de 6 millones 961 mil pesos y la de los productores de 12 millones 699 mil pesos, lo que permitió una mezcla total de recursos de más de 19 millones 661 mil pesos.

En el evento de Sombrerete, la zona frijolera del estado, participaron 252 personas y 17 proveedores. El estado hizo una inversión de 4 millones 295 mil pesos, los productores pusieron 8 millones 638 mil y en total se erogaron más de 12 millones de pesos.

Mientras tanto, en la expo de Ojocaliente, se rebasaron las expectativas y ahí hubo 36 proveedores, 902 participantes, la inversión del estado fue de 15 millones 874 mil pesos, 2 millones del municipio y la de los productores fue de 24 millones 841 mil pesos, con lo que se erogaron en total más de 40 millones de pesos.

Proveedores asistentes a la reunión reconocieron la determinación del Gobernador David Monreal Ávila de dinamizar al campo mediante este tipo de acciones.

Algunos como Pedro Javier González Cortés, proveedor de llantas, accesorios y refracciones en Fresnillo, agradeció al mandatario por la posibilidad que les ha dado para promocionar sus marcas y, en particular, dijo que como empresario también es gratificante ver como en las expo se han beneficiado familias de muy escasos recursos. “La parte sensible del tianguis nos deja grandes satisfacciones”

Por su parte, Víctor Jaramillo, empresario de fertilizantes, reiteró al Gobernador su compromiso con el campo y aseguró estar a la orden para apoyarse entre todos para sacar adelante al campo entre todos.