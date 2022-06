Entregan medallas a los mejores tesistas de la UAZ

Zacatecas, Zac.-La Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la Secretaría Académica de la institución, en coordinación con las Áreas del Conocimiento, llevó a cabo la ceremonia de Entrega de Medallas a la Mejor Tesis del “1er Concurso Institucional de Tesis de Licenciatura por Área de Conocimiento 2021″.

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes así como diversos responsables de programa, coordinadores de área y directores, se dieron cita en el Patio central de Rectoría, para entregar dicha medalla a las y los ganadores de este concurso en su primera edición, el cual reconoció al estudiando con las mejores tesis de licenciatura de las siete áreas que conforman a la Universidad.

Al hacer uso de la voz, el rector de la UAZ, comentó que este evento tiene tres objetivos fundamentales: el primero de ellos es reconocer el trabajo de los alumnos de la institución, el segundo es el de fomentar desde la Licenciatura una competencia sana para aspirar a que el desarrollo de un joven investigador sea más sólido y por último impulsar trabajos que estén volcados a la solución de problemas para favorecer el desarrollo de la entidad.

Por esta razón, felicitó a los jóvenes y aprovechó para comentarles que “reciban esta medalla con todo el orgullo de ser universitarios y ser seleccionados por un jurado, ustedes son dignos ganadores de este premio y por ello son motivo de orgullo para la Universidad”.

Por su parte, el secretario académico de la institución, Hans Hiram Pacheco García, comentó que “esta medalla representa un valor institucional, que reconoce el esfuerzo no solamente de su tesista, sino que también llega a las y los directores de tesis, sus asesores, Unidades Académicas, pero muy particularmente a su familia, pues si ustedes pudieron realizar una tesis fue gracias a su empeño y dedicación pero también al apoyo que recibieron de sus familiares”.

De igual forma, Pacheco García, se mostró convencido de que realizar este tipo de eventos son para mostrar el orgullo que la institución siente hacia sus estudiantes, pues – dijo- sabemos que estos trabajos de investigación además de contribuir en la divulgación y generar conocimiento, inciden en en el desarrollo social.

Cabe destacar que del Área de Arte y Cultura con su tesis: “Linguistic Analysis of Written Errors Commited by English as a Second Language Learning Students at Middle School: A case Study”, resultó ganador el alumno de la Unidad Académica de Cultura (UAC) del programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Juan Manuel Velázquez Resendez, quien fue asesorado por su director de tesis, Otoniel Serrano de Santiago.

Marisol Pérez Arce de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMVZ), fue la alumna galardonada por parte del Área de Ciencias Agropecuarias por su trabajo de tesis dirigido por el docente Carlos Meza López, denominado “Eficiencia reproductiva de la pureza genotípica de cerdos con alimentación no optima en Luis Moya, Zacatecas”.

Por parte del Área de Ciencias Básicas se reconoció como mejor tesista a la estudiante de la Unidad Académica de Física (UAF), Miriam Isela Favila Castañeda, quien con la asesoría del docente Víctor Hugo Méndez García, presentó su tesis “Geometría y relajación de puntos cuánticos de InAs/GaAs modulados por tensión”.

“Efecto del metotrexato en la expresión de metaloproteinasas de matriz en que queratinocitos HaCaT in vitro”, fue el trabajo que se hizo acreedor del título de mejor tesis del Área de Ciencias de la Salud, cuya autora fue la alumna del programa de Químico Fármaco Biólogo (QFB), Yamili Anahí Rangel, dirigida por el docente Julio Enrique Castañeda Delgado.

Dirigida por el docente Jorge Alejandro Vázquez Váldez, la alumna de la Unidad Académica de Psicología (UAP), Beatriz Elizabeth Pérez Martínez obtuvo la mejor tesis del área de Ciencias Sociales y Administrativas, titulada “Padres de familia como factor de cambio en la situación de rezago y violencia en la comunidad de Milagros, del municipio de Ojocaliente, Zacatecas”.

La mejor tesis del Área de Humanidades y Educación fue “El significado de la Poesía en la obra de Martín Heidegger” de la autoría del estudiante de la Unidad Académica de Filosofía (UAF), Francisco Valentín Baltazar Váldez, quien, con apoyo de su director de tesis, Leobardo Villegas Mariscal presentó a este concurso su investigación.

Por el Área de Ingenierías y Tecnología, la investigación del alumno del programa de Ingeniería Mecánica, Juan Carlos Muro Villegas, “Rediseño de máquina ensambladora para el producto Rear-Door Grommet con inspección mediante visión artificial”, fue reconocida junto con su asesor el docente Salvador Gómez Jiménez.