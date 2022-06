Invitan a participar en la convocatoria de movilidad virtual BRAMEX

Zacatecas, Zac.- El responsable de la Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Marco Antonio López Carlos, invitó a los estudiantes de licenciatura y posgrado para aplicar en la convocatoria del Programa BRAMEX, en su modalidad 100 por ciento virtual, la cual les permitirá ser parte de las instituciones de educación superior de México y Brasil, asociadas a la ANUIES y al Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas (GCUB).

Al respecto, el funcionario de la Secretaría Académica comentó que esta red de movilidad acepta en promedio a dos estudiantes por materia en sus distintas universidades; es ese sentido, López Carlos extendió una invitación, para que todos los alumnos interesados, no pierdan la oportunidad que representa formarse en otra universidad académica, ya sea nacional o internacional.

Indicó que algunas de las instituciones de Brasil a las que se pueden postular son: Universidade Católica Dom Bosco, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal de Itajubá, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

El también docente investigador, detalló que algunas de las áreas del conocimiento pertenecientes a las universidades antes señaladas y a las que pueden acceder los estudiantes son: Ciencias Sociales, Ciencias Aplicadas, Ciencia da Información, Ciencias Biológicas e Conocimientos Gerais, Ciencias Biológicas: Botánica, Ciencias Humanas, Tecnología e Sociedades, Educación, Estadística Aplicada y Computacional, Lingüística Aplicada, Literatura, Termofluidos, Geografía/Ciencias de la Educación, Pedagogía, Ciencias de la Naturaleza, Computación, Artes, Letras, Geotecnia, entre muchas otras más.

Respeto a los requisitos, puntualizó que el aspirante debe ser alumno regular de tiempo completo; contar con un promedio general de 8.0 en adelante; tener conocimientos básicos del idioma portugués o comprometerse a llevar un curso de portugués durante el periodo vacacional previo al inicio del semestre.

Para más información sobre el proceso que deben seguir, pueden pedir informes en la Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico UAZ, en el Campus UAZ Siglo XXI, en la Torre de Rectoría, 2º. Piso, Carretera Zacatecas-Guadalajara km 6, Ejido La Escondida, C.P. 98610. O bien comunicarse al teléfono: 4929256690, extensiones 1062, 1063 y 1064.

Asimismo, el interesado puede acceder al siguiente enlace para conocer de manera detallada las características de dicha movilidad: https://drive.google.com/file/d/1U6CNQIkavVmGDhUPsyG-SP_DB_7mS1Re/view?fbclid=IwAR2z8PDTdxFmHAFdq9kXZ2RQ1JVN5TPnZhua_sVtzazhVtnva-jH6kx3E5w