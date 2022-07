MC exhorta al ISSSTEZAC a resolver pensiones pendientes

Zacatecas, Zac.-Durante la conferencia de cada lunes Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador operativo de MC en Zacatecas, señaló que hasta el momento los pensionados y jubilados no están recibiendo ninguna remuneración, a la cual tienen derecho, pero, dijo, lo que ha retrasado es que no se han realizado sesiones por parte de la Junta Directiva y por tal motivo no se les podrá pagar.

“Se tiene que ir a un juicio a través del tribunal de justicia administrativa, es completamente ilegal que no se pague a los jubilados, ni su pensión, ni su aguinaldo, efectivamente es un error que nunca se haya grabado dentro de los conceptos de cotización, porque nunca hubo convenios de incorporación con los entes cotizantes”, mencionó.

Marco Vinicio Flores puntualizó que hasta que se determine que conceptos se graban y cuáles no, algunos graban los conceptos que marca la Ley y otros como “les viene en gana, para no pagar una pensión o retirar el aguinaldo, el procedimiento es diferente, a que sólo dejar de pagar, y no está reglamentado, se deben iniciar juicios de lesividad, notificando a la parte afectada y hasta que haya una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, ahora si afectar para bien o para mal, no como lo han hecho hasta ahora”.

El Coordinador Operativo hizo un llamado para que impere la política, el diálogo para alcanzar el acuerdo que le de viabilidad financiera al ISSSTEZAC y despresurice las finanzas estatales.

Por otra parte, Ana Gabriela Álvarez Máynez, integrante de la comisión operativa mencionó que Movimiento Ciudadano en conjunto con jóvenes estudiantes impartieron cursos de verano a cerca de 450 niñas y niños en la primaria “José Isabel Trejo” en Ojo de Agua de la Palma.

Dónde desde junio se ha fortalecido el conocimiento que durante la pandemia estuvo ausente, dijo, que ante la problemática social que se vive hoy en día la educación a la primera infancia ayuda a que los jóvenes tomen un buen camino en el futuro.