Saúl Monreal rinde su primer informe de gobierno

Fresnillo, Zac.- Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo rindió su primer informe de gobierno de la administración municipal 2021-2024, donde expuso las acciones realizadas durante dicho periodo que han contribuido positivamente en el desarrollo de Fresnillo, siempre con una visión humana y de crecimiento.

“Hace un año, en este mismo recinto asumí frente a las y los fresnillenses la honrosa responsabilidad de ser su presidente municipal. Para mí es un motivo de orgullo y satisfacción ser reconocido como el primer alcalde reelecto en la historia moderna de Fresnillo. Oportunidad que me fue dada por la ciudadanía que confía en mi trabajo, lo que me obliga a una mayor responsabilidad y compromiso con Fresnillo”, señaló el edil durante su mensaje.

De igual manera agradeció a su familia, su esposa Lupita Pérez y a sus hijos Fernanda, Dana y Saulito por ser un pilar en su vida y aceptar de buena fe que no pueda estar con ellos el tiempo necesario por atender al pueblo fresnillense. Asimismo, reconoció el gran respaldo de sus hermanos los Monreal y los Ávila, especialmente Ricardo y David Monreal, con quienes trabaja en coordinación para beneficio de Fresnillo, el estado y el país y lo acompañaron durante este primer informe.

“Quienes me conocen saben que nunca he ocultado mis anhelos y aspiraciones. Pongo toda mi capacidad para continuar trabajando, no sólo para ser el mejor presidente que ha tenido Fresnillo, sino para que los fresnillenses y zacatecanos encuentren en mí a un digno representante”.

Este primer año de gobierno, se conjuga a las acciones realizadas en la administración anterior, dándole seguimiento a los principales ejes: desarrollo humano, obra pública, eficiencia administrativa, seguridad pública y desarrollo económico.

La administración tiene como base la ejecución de políticas sociales para un mayor acercamiento con la ciudadanía y por ende, aumentar el número de beneficiados. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) encabezado por Lupita Pérez Vázquez, presidenta honorífica del SMDIF, quien con un espíritu de servicio y dinamismo ha recorrido las colonias y comunidades para favorecer a la población.

Ante su liderazgo se han recaudado más de 350 mil pesos en las carreras con causa para ayudar a personas vulnerables, además se han realizado más de 800 visitas domiciliarias, así como la atención a personas en situación de calle. Además, han realizado eventos para recaudar fondos y favorecer a la niñez, como las caravanas navideñas, la tradicional verbena “Por la sonrisa de un niño” y programas para adultos mayores como los desayunos calientes, la entrega de 1280 aparatos funcionales y 16 mil despensas que fueron recibidas en las colonias vulnerables.

En el eje de obra pública se dio a conocer que durante la administración anterior se ejercieron mil millones de pesos en este rubro, reflejados en más de 3 mil obras, equivalente a los proyectos realizados en 10 años anteriores. Durante el primer año de la administración 2021-2024, las acciones se fortalecieron para superar los números y en este primer periodo se han invertido 272 millones de pesos para 371 obras y más de mil acciones de mantenimiento y reposición en todo el municipio.

Se ha priorizado la atención en colonias y comunidades que estaban en el abandono, llevándoles obras de servicios públicos como construcción o rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje que son un beneficio para la salud. Además de instalación de redes eléctricas, al menos 3 mil nuevas luminarias y mejoramiento de las calles.

En este rubro destaca la construcción de la plaza del Santo Niño Monumental que impulsa el turismo y el crecimiento en la localidad, además de que ya se concluyó la primera etapa del Centro de Control Canino, proyecto muy esperado en Fresnillo.

El ayuntamiento de Fresnillo se ha caracterizado por la eficiencia administrativa, ya que trabaja con la visión de mantener finanzas sanas, entregando en tiempo y forma la Ley de Ingresos del Municipio así como el Presupuesto de Egresos, dando muestra de la transparencia en los procesos de gobierno. Asimismo, en este año, Catastro recaudó 86 millones 263 mil 543 pesos correspondientes al pago predial y traslados de dominio.

De igual manera, el Ayuntamiento obtuvo buenos resultados en la Oficina Municipal de Enlace con Relaciones Exteriores con la expedición de 3 mil 212 pasaportes, mientras que el departamento Jurídico recibió 25 demandas de las 4 han sido ganadas y el resto se encuentra en trámite. Por su parte, la Sindicatura celebró 118 convenios de colaboración interinstitucional en el ámbito estatal y federal que se traducen como beneficio para el municipio.

Uno de los rubros más importante es el de seguridad pública, el cual ha sido priorizado por el alcalde, Saúl Monreal Ávila a través del trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno para realizar operativos de seguridad en la cabecera municipal y en comunidades. Además, las estrategias del Departamento de Seguridad Pública dieron como resultado la atención y canalización de mil 732 denuncias ciudadanas.

La estrategia se fortalece con acciones sociales que favorezcan la proximidad entre los elementos policiacos y los ciudadanos para lograr su confianza y trabajar de la mano para la reconstrucción del tejido social.

El último eje de este primer informe de gobierno está enfocado en el Desarrollo Económico que busca un impulso en la economía del municipio a través de la marca Hecho en Fresnillo en la que participan productores locales para ampliar su mercado dentro y fuera de la ciudad. Además, se han realizado diversas exposiciones para dar a conocer los productos locales.

En este sentido se ha impulsado al turismo con diversas ferias agrícolas, de vinos y quesos, así como de diversos artículos realizados por productores fresnillenses, pues el municipio ha crecido gracias a la tradición comercial que lo caracteriza.

Durante la Sesión Solemne de Cabildo, el regidor J. Félix Castillo Ruiz, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el encargado de responder al primer informe de la administración 2021-2024, quien señaló que el municipio tiene muchas necesidades, pero “estoy seguro de que con esfuerzo y madurez de todos los que conformamos el ayuntamiento podemos dejar un mejor lugar para las próximas generaciones”.

Al evento también acudió el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, quien durante su mensaje mencionó que “la conducción social del municipio está en buenas manos” y aseguró que invertirá lo necesario para sacar adelante al municipio. “Por fortuna hoy estamos testimoniando un primer año de este mandato que con Saúl a la cabeza ha dado buenos resultados”.