Se presenta Ana Torroja en la Feria de la Virgen de Guadalupe 2022

Zacatecas, Zac.-En una noche inundada de recuerdos, Ana Torroja hizo vibrar el Jardín Juárez en la segunda noche de emociones en la Feria de la Virgen de Guadalupe 2022.

Con sólo pisar el escenario, Ana Torroja ya irradiaba energía que atrajo miradas, aplausos y gritos de emoción al escuchar sus canciones y las de la agrupación con la que alcanzó la fama internacional: Mecano.

En su primer intercambio con el público, agradeció que, a pesar del frío, el Jardín Juárez estuviera abarrotado para escucharla cantar, «disfruteis del viaje como queráis, vamos a hacerlo juntos esta noche».

Ese maravilloso viaje prometió incluyó canciones de toda su discografía y por supuesto los clásicos de mecano no faltaron: ‘Ay qué pesado’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Cruz de navajas’, ‘7 de septiembre’, ‘Los amantes’, ‘Mujer contra mujer’, y ‘La fuerza del destino’.

Pero también su propio repertorio causó furor: ‘A contratiempo’, ‘Colores en el viento’, ‘Ya no te quiero’, ‘Tengo una sonrisa para regalarte’, y ‘Corazones’, que interpretara a dueto con Miguel Bosé en algún momento de su carrera.

En el viaje musical de su presentación, pidió una silla para cantar una melodía que –dijo– nunca quiere dejar de cantar porque le gusta, y porque cuando fue escrita era necesario ser muy valiente para interpretarla, “aunque aún hay mucho por hacer”, dijo antes de deleitar a los miles de guadalupenses con ‘Mujer contra mujer’.

Ya cuando empezaba el final de su concierto, desbordó energía al interpretar ‘Me cuesta tanto olvidarte’, ‘Barco a Venus’, ‘Duele el amor’ y finalmente ‘Maquillaje’, que cantó a capela acompañada del público que coreó y aplaudió a la española antes de despedirse con gran emoción del público de Guadalupe, Zacatecas.

Previo a la presentación de Ana Torroja, ocupó el escenario la agrupación local Poética Solar, que prendió el ambiente con melodías como ‘Naciste para mi’, ‘El país de la desaparición’ y ‘Ave Fénix’, además de algunos covers.