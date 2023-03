Inician conciertos del Coro del Estado de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con un repertorio conformado de piezas de Antonio Vivaldi, W. A. Mozart, Verdi y Carl Orff, se presentó en el Museo Zacatecano el Coro del Estado de Zacatecas, bajo la dirección de Arturo García Cuéllar, dando así inicio a la Primera Temporada de Conciertos 2023.

Como parte de la agenda cultural del Gobierno de Zacatecas, que organiza y coordina el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, la agrupación, conformada por 32 integrantes, inició su concierto con la interpretación de Gloria RV 589 y Domine Fili Unigenite del Gloria, del violinista y compositor italiano Antonio Vivaldi, seguida de Lacrymosa del Requiem en Re menor, KV626, del compositor, pianista y director de orquesta austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Posteriormente, la agrupación zacatecana, acompañada al piano por Jesús Contreras, deleitó a los asistentes con Coro de los Esclavos, de la Ópera Nabucco, Coro de los Gitanos de la Ópera II Trovatore y el Coro del Brindis de Ópera La Traviata, del compositor romántico italiano Giuseppe Verdi, obras que fueron interpretadas de manera extraordinaria por los integrantes del coro.

En la segunda parte del recital, incluyó una selección coral de la cantata escénica de los Carmina Burana, de Carl Orff. Dicha selección estuvo conformada por O Fortuna; Fortune Plango Vulnera; Veris Leta Facies; Ecce Gratum, Tanz; Floret Silva; Chramer Gip Die Varwe Mir; Swaz Hie Gat Umbe; Were Diu Werlt Alle Min; In Taberna Quando Sumus; Veni, Veni, Venias; y Oh Fortuna.

Cabe señalar que esta Primera Temporada de Conciertos 2023, del Coro del Estado de Zacatecas, se extenderá hasta el 16 de junio, teniendo como sedes el Museo Zacatecano y el Templo de Santo Domingo.