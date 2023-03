Nace Red de contralores de los órganos de transparencia

Zacatecas, Zac.- “Los invito a que juntos defendamos al INAI. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, hoy presentaremos la controversia constitucional. Defendamos al INAI porque si no, este tipo de iniciativas, como esta Red de contralores y como todo lo que es el Sistema Nacional de Transparencia no va a pasar más allá de un intento. Nadie tiene derecho a ponerle el pie a un derecho de las y los mexicanos, pero, sobre todo, a no respetar nuestra Constitución”, dijo Julieta del Río durante la firma de convenio para la creación de la Red Nacional de contralores de organismos garantes en materia de transparencia.

Durante el evento, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas hizo un llamado para defender la autonomía del INAI y destacó que sin este Instituto hubiera sido imposible documentar la existencia de distintos hechos de corrupción que lastiman al país como fueron “La Casa Blanca”, “La Estafa Maestra”, el caso Odebrecht o, más recientemente, las presuntas irregularidades de Segalmex. La Comisionada ha sido una de las principales promotoras de la iniciativa que reúne a los titulares de los órganos internos de control de los organismos garantes.

“Que el Estado mexicano cuente con el INAI responde a un sistema de equilibrios en el ejercicio del poder público para que en todo momento se preserve la democracia y los derechos humanos fundamentales. No perdamos lo que, como sociedad, nos ha costado generaciones construir.”, aseveró la Comisionada del Río.

Por su parte, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que defender la existencia de los organismos responsables de la transparencia es también defender la democracia en el país, y destacó que el trabajo de los Órganos Internos de Control en los organismos garantes es fundamental para fortalecer el trabajo interno.

“La razón que nos reúne no es menor. Hoy México necesita de instituciones fuertes. La democracia en este país no puede dar un paso atrás. Los que estamos aquí, quienes hoy estamos presentes para fortalecer mecanismos democráticos de la rendición de cuentas, tenemos un compromiso, pero, sobre todo, la lealtad a la Constitución y a las instituciones”, declaró.

En tanto, la Comisionada Josefina Román Vergara resaltó la importancia del trabajo de los OIC al interior de los organismos de transparencia porque, confirmó, no solo realizan un trabajo preventivo sino también de control de la legalidad.

“[Los OIC] nos permiten asegurar y garantizar que estamos haciendo las cosas bien porque el día que nos vayamos de cualquier institución (porque si algo tenemos seguro es que vamos a terminar) es que vamos a irnos con tranquilidad porque la idea es tener contralores eficaces que nos den esa tranquilidad y esa seguridad, y nos identifiquen áreas de oportunidad y nos permitan asegurar que sí tenemos ese control de legalidad”.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez dio la bienvenida a la nueva red que forma un bloque común para compartir experiencias y conocimientos entre los titulares de los OIC porque “no hay mejor manera de construir que a través del diálogo permanente”.

En su intervención, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien dejará su cargo en el INAI el próximo 31 de marzo después de nueve años de trabajo, remarcó que los órganos internos de control son fundamentales para prevenir las malas prácticas y corregirlas a nivel tal que “no puede haber democracia si no hay control interno; no puede haber democracia si no hay supervisión externa a la función y al ejercicio constante y adecuado del valor cívico-político de asumir los encargos superiores y los de cualquier nivel”.

En su participación, el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Roberto Carlos López García, sostuvo que la demanda ciudadana no solo se enfoca a la democracia sino también a la rendición de cuentas. “Hoy los organismos autónomos son reflejo de las demandas ciudadanas, del derecho constitucional de que los ciudadanos conozcan todo lo relacionado con la vida pública. Estos órganos garantes son los que nos darán certidumbre para el futuro”.

En tanto, el diputado federal, Hiram Hernández Zetina, destacó el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades, ha citado a comparecer a diversos funcionarios de la administración pública federal para responder dudas sobre presuntos hechos de corrupción.

“Seguiremos trabajando desde nuestra trinchera para que las y los mexicanos tengan resultados, información y rendición de cuentas, para que más funcionarios comparezcan y den explicaciones puntuales. Ojalá se integren los titulares de los OIC de los órganos autónomos del país. Hoy más que nunca debemos estar unidos para defender a los órganos autónomos mexicanos”.

El diputado federal, Luis Mendoza Acevedo, aseguró que el país enfrenta un momento sin precedentes en materia de transparencia y rendición de cuentas: “los que están aquí (en el evento) son héroes de la defensa de los órganos autónomos del país. Tanto trabajo, tanto esfuerzo no puede caer ante tanto populismo y persecución”.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó su confianza en las instituciones autónomas a las que caracterizó con cualidades como honestidad, competencia profesional, carácter e independencia para llevar a cabo su tarea de guardar las instituciones.

Romero Hicks recordó a Alonso Lujambio, quien fue comisionado del IFAI (hoy INAI) y aseguró que no se trata de una convocatoria menor, y citando al poeta chileno, Pablo Neruda, llamó a la ciudadanía a defender las instituciones “algún día recordaremos la necesidad de una primavera intensa del cuidado de las instituciones. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”.

La Red Nacional de Titulares de OIC de organismos garantes en materia de transparencia, que formalizó hoy sus actividades, busca conformar un bloque común, respetando la autonomía de los órganos garantes locales y de sus OIC, para compartir conocimiento, buenas prácticas y capacitación orientadas a mejorar los trabajos de prevención.

César Iván Rodríguez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control del INAI y responsable de la iniciativa, dijo que 19 de 32 representantes se han sumado al proyecto que ya cuenta con un diagnóstico preliminar para arrancar los trabajos.