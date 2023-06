Después de Chat GPT-4, ​¿qué sigue?

Por la Dra. Zaira Ruth Zuviría López, académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Zacatecas, Zac.-El 30 de marzo de este año, Toran Bruce Richards identificado como Significant Gravitas en Github publicó su proyecto de código abierto Auto-GPT que mejora significativamente el alcance de ChatGPT utilizando la misma tecnología. Aunque por el momento el uso de Auto-GPT está más orientado a desarrolladores, es factible que en unos meses comiencen a brotar aplicaciones para sectores específicos.

En palabras simples, Auto-GPT mejora la interpretación de la indicación (prompt) y no se limita a exponer la serie de pasos como parte de la respuesta, sino que cuenta con “agentes” que realizan las tareas relacionadas con la indicación general. Esto es, con ChatGPT se podía solicitar algo como: qué tengo que hacer para pasar 5 días de vacaciones en Vallarta saliendo el día de mañana.

La respuesta obtenida de ChatGPT es:

Para pasar 5 días de vacaciones en Puerto Vallarta saliendo mañana, aquí hay algunos pasos que podrías seguir:

Reserva tu vuelo: Busca vuelos que salgan mañana hacia Puerto Vallarta y selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto. Puedes usar sitios web de reservación de vuelos como Expedia, Kayak o Skyscanner para encontrar las mejores opciones.

Busca alojamiento: Después de reservar tu vuelo, busca opciones de alojamiento en Puerto Vallarta. Puedes usar sitios web como Booking.com, Airbnb o TripAdvisor para encontrar opciones de alojamiento que se adapten a tu presupuesto y preferencias.

Planifica tus actividades: Investiga sobre las actividades que puedes hacer en Puerto Vallarta y planea tus días según tus intereses. Puedes buscar información sobre tours, excursiones, playas y restaurantes en sitios web de viajes o guías turísticas.

Empaca tus cosas: Asegúrate de empacar todo lo que necesitas para tu viaje, incluyendo ropa adecuada para el clima de Puerto Vallarta, traje de baño, protector solar, artículos de higiene personal y cualquier otra cosa que necesites durante tus vacaciones.

Llega temprano al aeropuerto: Recuerda llegar con suficiente tiempo de antelación para hacer el check-in sin problemas.

Espero que estos pasos te ayuden a plicar tus vacaciones en Puerto Vallarta. ¡Disfruta tu viaje!

Sin embargo, con Auto-GPT se podría simplificar la indicación inicial como: vacaciones Vallarta, salida mañana. Y con ello, se realiza la consulta a ChatGPT y los pasos derivados son realizados por agentes (asistentes) para reservar el vuelo, el hotel, elegir algún paquete de actividades y poner una alarma para llegar con tiempo al vuelo. Así que, empacar, sería la única actividad de la lista que depende de usted.

Efectivamente, con los permisos adecuados podría realizar los pagos de las reservaciones con cargo a su tarjeta por lo que, para limitar un poco a Auto-GPT, los autores incluyeron la autorización de acciones para dar la sensación de tener control. Auto-GPT también podrían organizar un evento, crear invitaciones, enviarlas por correo a los contactos elegidos y muchas otras actividades relacionadas con ello. Un ejemplo difundido a través de twitter por @SullyOmarr fue la petición a Auto-GPT para montar un servidor web, eso se logró en 10 minutos, (video) https://twitter.com/ SullyOmarr/status/ 1644750889432027136. Por su parte, @VarunMayya también publicó un tweet donde le solicitó a Auto-GPT crear una aplicación, pero, como no tenía instalado el software necesario, se descargó, instaló y en poco tiempo obtuvo el resultado deseado.

Alrededor de todo esto surgen varios aspectos que podrían ser impredecibles, porque al ser código abierto, cualquiera puede descargar el código fuente y crear una aplicación donde aproveche la codificación de Auto-GPT para orientarla a un servicio cuyo fin podría no ser tan bien intencionado. Ejemplo de ello fue ChaosGPT, una IA cuyo propósito es eliminar a la humanidad y, para ello, es alimentada para responder de forma destructiva y manipuladora.

Sus creadores aclaran que no debe ser usada para fines prácticos y tampoco utilizar el “modo continuo”, porque podría seguir intentando hasta lograr su objetivo. Auto-GPT también debe ser alimentado con las intenciones durante la configuración y, a diferencia de ChatGPT, conforme avanza en el proceso, muestra sus “pensamientos”, su análisis y la decisión tomada para continuar al siguiente paso.

Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial sigue en aumento y algunos desarrolladores consideran a Auto-GPT como un proyecto del pasado, lo más novedoso es, Multi-GPT, un proyecto de código abierto liberado el 14 de mayo, basado en Auto-GPT y desarrollado por Rumpfmax en Github donde múltiples agentes expertos, contribuyen en conjunto para lograr un objetivo común. Y adicionalmente, una propuesta para el futuro de los juegos donde cada agente es una entidad digital Multi-GPT, especializada en un tema en particular, con personalidad, voz y otras características diferenciables (video) https://twitter.com/i/status/ 1657695293427654656.

A pesar de que estos últimos productos requieren conocimientos de cómputo para configurarlos y obtener provecho, en pocos meses durante este año, se han liberado muchas herramientas que utilizan la IA para ofrecer sus servicios, muchas de ellas tienen versiones gratuitas o limitadas en tiempo que pueden utilizarse en educación e investigación, pero hace falta mayor conocimiento sobre su aplicabilidad, difusión y sobre todo, orientación para que los desarrollos basados en esta tecnología sean adecuados y en beneficio de la sociedad.