Emite IEEZ posicionamiento por situación financiera

Zacatecas, Zac.-El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) realizó de manera híbrido la Sesión Ordinaria Correspondiente al mes de junio de 2023, en la que se aprobaron por unanimidad, entre otros, las firmas de Convenios de Apoyo y Colaboración entre el IEEZ, la Secretaría de Función Pública (SPF) y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART).

Durante la Sesión el Consejero Presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas emitió un posicionamiento respecto a la situación financiera por la que atraviesa el Instituto; informó que el presupuesto autorizado en diciembre de 2022 por la 64 Legislatura del Estado presentaba una disminución del 53.082 por ciento al monto solicitado por el Instituto.

“Ante esta crisis presupuestal, que ha colocado al Instituto entre los Organismos Electorales locales que se encuentran en riesgo presupuestal alto y de lo cual se ha dado cuenta al Consejo General del INE, desde inicio del año hemos entablado comunicación con las autoridades estatales para advertir de los riesgos de la falta de presupuesto”, señaló.

El Consejero Presidente reconoció la disposición de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría General de Gobierno, sin embargo a pesar de ello “esta autoridad electoral no ha recibido ajuste que le permita cubrir los gastos operativos del segundo semestre y las actividades preparatorias del proceso electoral concurrente 2023-2024”, dijo.

“Modificar la fecha del inicio del proceso electoral no representa un ahorro, tanto por estar integrados en un sistema nacional como por la naturaleza de las propias actividades que se ocupan en la organización de elecciones estamos ya inmersos en actividades de naturaleza del proceso electoral, y se requiere presupuesto para llevarlas a cabo. Reitero, “sólo se cambió una fecha de Sesión de Consejo”, pero los requerimientos presupuestales no cambian, ya que dichas actividades de preparación de la jornada electoral no se pueden posponer” aclaró el Consejero Presidente.

Finalmente indicó que “nadie de este Consejo General, podemos permitirnos poner en entredicho la certeza del proceso, ni deteriorar la confianza de las y los zacatecanos en su autoridad electoral y en sus elecciones, mucho menos menoscabar la garantía del ejercicio pleno de derechos político electorales de la ciudadanía por carencia presupuestal”.

La totalidad de los acuerdos aprobados en Sesión pueden ser consultados en www.ieez.org.mx