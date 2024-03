Importancia de la Investigación Temprana

La investigación, motivación e innovación es fundamental en el aprendizaje educativo y necesarias para la transformación de una educación de calidad

Por la Mtra. Gloria Rosales Chávez, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Zacatecas, Zac.-Un mundo tan lleno de tecnología en la vida de los jóvenes por lo que es primordial ir más allá de las aulas y buscar diversas formas de motivar a los estudiantes con nuevas formas de enseñar y de interesarlos en la curiosidad para investigar.

Es muy cierto que la curiosidad es una de las formas de interesarnos en indagar, es así como podemos propiciar la investigación en los jóvenes.

El estudiante desde la edad temprana inicia por medio de la curiosidad a investigar por medio del tacto y observando lo que ocurre al realizar diferentes cosas, unas de alto riesgo, pero siempre empujado a descubrir nuevas cosas en su día a día.

Fomentando la investigación temprana en diversas áreas de la vida en los estudiantes, podemos fomentar y promover las habilidades individuales y fortalezas de cada uno.

La investigación juega un rol importante en el aprendizaje de cada alumno y como docente me doy cuenta de que lleva a los alumnos a saber argumentar, comunicar, difundir hallazgos, son críticos, trabajan en equipo, buscan innovar, emprender, tienen iniciativa, liderazgo, adaptación y habilidades sociales entre otras.

Como docentes es necesario que continuemos propiciando la investigación educativa en todos los niveles educativos y seguir transformando realidades que potencialicen los aprendizajes en todo el sistema educativo.

Imbernón (1991:69) , señala que la investigación: “es la actitud y proceso de indagación de nuevas ideas colectivas, de propuestas y aportaciones para la solución, de situaciones conflictivas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación”.

Es por ello que la investigación es una actividad en la que se adquieren nuevos conocimientos en diferentes áreas como artes, animación, divulgación científica, alimentos, cuidado del medio ambiente, cuento científico etc.

La investigación es un orden de ideas que generan en el alumno conocimiento, que le permite generar diversos resultados así como nuevos diseños, prototipos, valores y comportamientos que se puede decir que la investigación educativa es la aplicación del método científico aplicado a diferentes ámbitos que son de interés para el alumno.

El propósito de realizar investigación desde edad temprana es comprender los fenómenos que ocurren, así como el desarrollar su creatividad y encausarla en algo que genere mayor conocimiento, interés, el gusto por emprender y continuar guiándolos, dar solución a problemáticas actuales en la sociedad y en su entorno.

El trabajar con proyectos de investigación científica en las diferentes áreas comentadas anteriormente ha llevado a los alumnos a buscar diferentes formas de dar solución a problemáticas, a saber comunicar una investigación con resultados, se involucran el docente, alumnos, padres de familia, investigadores, empresas, familiares en algunos casos.

Es por eso la necesidad de investigar en educación para mejorar nuestra practica educativa transformando realidades en nuestro entorno.

El ser líder en la investigación a temprana edad en mi labor docente me ha llevado a obtener grandes resultados tanto con mis alumnos, padres de familia, así como con profesores motivados a seguir fomentando la investigación desde preescolar hasta preparatoria. La calidad educativa se llega a conseguir y se ve reflejada al concursar en diferentes programas estatales, nacionales e internacionales con el apoyo de la institución y padres de familia. En este desarrollo de proyectos de investigación temprana hemos obtenido grandes logros desde medallas de BRONCE, PLATA, ORO, PLATINO en diferentes estados de la república mexicana y diferentes países.

Es así como la investigación, motivación e innovación es fundamental para transformar la calidad educativa y el aprendizaje en los alumnos. Los programas educativos deben ser adaptados a nuevas formas de indagar y motivar el aprendizaje de los alumnos, las instituciones educativas requieren una metodología de investigación y emprendimiento que permita transformar realizades como parte de la modernización educativa que solo está enfocada en el uso de la tecnología, pero como docente busco la forma de interesarlos en algo que dé solución a problemáticas y a su vez logre un aprendizaje de calidad así como al desarrollo de habilidades que lo hacen más competente en su entorno y para la vida.

El trabajar en investigación temprana está provocando grandes cambios en el docente y los alumnos, a través de la constancia e involucrar y compartir con compañeros de trabajo las estrategias que pongo en práctica seguramente permita lograr mejoras de aprovechamiento, competencias y en ocasiones perfeccionar algunas acciones dando resultados efectivos en la práctica docente.

En conclusión, es necesario estimular a los docentes y alumnos por medio de la investigación, la curiosidad de saber, preguntar, explorar, comprobar, experimentar, perfeccionar, aprender por interés propio y transformar la realidad. Debemos enseñarlos a construir, formular, ayudarles a razonar, comprender, argumentar, aceptar y respetar la diversidad y posiciones diferentes. La importancia de la indagación temprana se debe procurar realizar con un enfoque de excelencia educativa basada en un compromiso del docente y alumno.