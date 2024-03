Continúan las actividades del Hackatón 2024

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de promover el desarrollo de soluciones bajo tiempos límites, fomentar el trabajo colaborativo, y el impulso de habilidades tecnológicas y de comunicación efectiva, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica Preparatoria (UAPUAZ) y la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), realizan con gran participación de jóvenes universitarios el Hackatón edición 2024.

La directora general de la Unidad Académica Preparatoria, Angélica Colin Mercado, resaltó que gracias a la vinculación que se tiene con la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, la Preparatoria es el semillero de las propias licenciaturas de la UAZ, y que mejor que la vinculación sea a través de los jóvenes para que palpen lo que van a encontrar en las unidades académicas, si es que su opción educativa.

Los gastos del evento fueron por parte de las dos unidades académicas con patrocinadores; a los estudiantes solo se les solicitó entusiasmo y se les otorgó un kit de accesorios con relación al evento. La idea era que todo estudiante interesado pudiera participar y que la cuestión del gasto no fuera una limitante, por tal motivo fue que se buscaron los medios para lograrlo, siendo un gasto considerado, aseguró la funcionaria universitaria, al tiempo de enfatizar que “este esfuerzo vale la pena para poder brindar a los estudiantes de estas herramientas, y fue así que en esta segunda edición participaron 200 estudiantes de los 17 planteles con que cuenta la UAPUAZ, así como de sus diferentes semestres”.

Finalmente, la directora de la UAPUAZ, Colin Mercado, enfatizó que dicho evento se pretende institucionalizarlo en la parte de “interprepas académicos”, pues ya se tienen el “interprepas deportivos”, ya se pasó a Consejo de Unidad para proponerlo en las líneas de acción del plan de desarrollo, y de esa manera se convierta en una actividad permanente.

Por su parte, el director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, Jorge Issac Galván Tejada, señaló que este año dentro del Hackatón, se incluyeron tres áreas más en esta edición, siendo todas: e-Healt y telemedicina; Videojuegos y medios digitales; Domótica y ciudades inteligentes; Ciberseguridad; Aeroespacial; Diseño sustentable y tecnología automotriz.

Además, destacó que esta edición cuenta con 14 horas más que las del año pasado, lo cual permitirá desarrollar sus proyectos y aprender de sus mentores con mayor especialización, pues cada proyecto es realizado en conjunto con estudiantes de licenciatura. En total-dijo-, se cuenta con alrededor de 180 personas, entre docentes y estudiantes, que fungen como mentores y dan seguimiento de los proyectos.

“La idea es que los estudiantes puedan tener un acercamiento a la ciencia y la tecnología, pero desde el puno de vista de la aplicación y no desde la plática, puesto que se pueden llevar a cabo diversas conferencias, pero si no se lleva a la práctica no es lo mismo, en el Hackatón los jóvenes tienen un beneficio, ya que el día que arranca del evento muchos estudiantes no sabían que existía la tecnología aeroespacial, la biomédica, entre otras áreas, de esa forma ellos se llevarán en primer momento conocimiento, dándoles experiencia de que puedan entender que existen fenómenos que pueden atacarse desde la tecnología, así como la realización de un prototipo, ya que cada proyecto va a dar solución a un problema”, subrayó el director.

Finalmente, Issac Galván realizó la invitación a los diferentes subsistemas interesados en participar, ya que es una forma de que los jóvenes vean que en su ciudad existen investigadores dando solución a los problemas a través de la tecnología, y el poder ver las matemáticas en la aplicación no es algo imposible, y en el Hackatón se pueden dar cuenta de la oportunidad de las opciones laborales desde la ciencia y la tecnología. Además, informó que se está en pláticas con el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ), para poder llevarlo dentro de ese sistema.

En el Hackatón 2024, participaron docentes de la UAPUAZ, como mentores y staff, siendo generadores de ideas, y apoyando a los integrantes de los equipos dentro de las actividades a desarrollarse. La premiación se realizará este domingo 17 de marzo y se premiarán a los tres primeros lugares.