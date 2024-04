Todo un éxito de Therion en el FCZ

Zacatecas, Zac.- La legendaria banda sueca Therion transformó la Plaza de Armas de la capital zacatecana en una vibrante plancha de ébano, con sus inconfundibles acordes de metal sinfónico, en su actuación estelar en el Festival Cultural Zacatecas 2024.

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, cientos de fanáticos hicieron largas filas para presenciar el espectáculo de la icónica banda, liderada por Christofer Johnsson, la cual es considerada como los padres escandinavos del Metal Sinfónico.

Therion hizo su aparición en el escenario desatando la euforia de una multitud con los primeros acordes de sus emblemáticas canciones. Temas como “Ruler of Tamag”, “Birth of Venus”, “Tuonela” y “Twilight of the Gods” resonaron en la histórica plaza de la capital del estado, acompañados por melenas ondeantes de su público zacatecano y de otras latitudes del país.

Entre un mar de manos cornudas, combinación de tradiciones y supersticiones cuyo origen se remonta a la cultura italiana, la banda demostró con maestría y poderío escénico cómo se ha consolidado a lo largo de su carrera musical como uno de los máximos exponentes del género. El ensamble vocal, una de las características distintivas de Therion, se fusionó magistralmente con el rock, con lo que logró cautivar a la audiencia con sus melodías y armonías impecables.

Antes, se presentó el grupo zacatecano Postnecrum, quien ofreció un repertorio compuesto por 12 piezas musicales cuidadosamente seleccionadas, con las que llevó a la audiencia en un viaje a través de su extensa trayectoria. Desde sus primeros trabajos hasta sus más recientes creaciones, el grupo demostró la madurez artística y la diversidad de estilos que los caracteriza.

Al medio día de este lunes, el auditorio Juan García de Oteyza del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez fue testigo de una tarde extraordinaria de música contemporánea, con el recital “Después del Silencio”, a cargo de Diego Saji Ensamble.

Con una propuesta artística innovadora y cautivadora, Diego Saji Ensamble transportó a la audiencia a un viaje sonoro que exploró las profundidades del alma humana “después del silencio”. La fusión de melodías contemporáneas y elementos vanguardistas creó una experiencia única y envolvente para los presentes.

En este día de actividades artístico-culturales, el Teatro Fernando Calderón fue el escenario para la presentación del espectáculo de teatro de títeres, sombras y objetos, “El pintor de mariposas”, a cargo de la compañía Maika Teatro, como parte del Festival Cultural por la Paz en Zacatecas 2024.

Esta obra teatral, narrada a través de títeres de mesa, cautivó a la audiencia con la peculiar historia de “Juan”, un pintor que, cansado de crear obras para otros, decide abandonarlo todo.

Con una combinación de narrativa visual y actuación conmovedora, “El pintor de mariposas” transportó a los espectadores a un mundo de fantasía y reflexión. La obra exploró temas universales como la búsqueda de la propia identidad, el poder de la creatividad y la importancia de encontrar inspiración en los momentos más inesperados.