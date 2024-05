Día del Niño y de la Niña: el mejor regalo es proteger sus derechos

Por: Dra. Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del INAI

Cada 30 de abril festejamos el Día del Niño y de la Niña en México. Para celebrar, las escuelas organizan convivios y excursiones; los padres de familia regalan juguetes e incluso algunos llegan a obsequiarles dispositivos electrónicos.

Por esta razón debemos saber que los más pequeños del hogar están expuestos al robo y mal uso de sus datos personales cuando utilizan internet, descargan algún videojuego o dan click en alguna página web. Este es un riesgo que podemos disminuir con información suficiente y oportuna para generar una educación digital desde temprana edad.

En la sociedad digital actual, la protección de los datos personales de infancias y adolescencias se destaca como una prioridad. Si bien el uso de internet ofrece un amplio acceso a información y entretenimiento, también presenta riesgos significativos.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2022) muestra que el 92% de menores entre 6 y 11 años utilizan internet diariamente. Esta parte de la población es motivada por su curiosidad natural, sin embargo, pueden exponerse a peligros al compartir datos personales en línea sin la guía de un adulto responsable.

La seguridad de los datos personales es una responsabilidad compartida entre padres, maestros y las instituciones responsables del tema como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Por eso, quienes formamos parte del Instituto hemos impulsado los Concursos Nacionales de Historieta Infantil y Cuento Juvenil, donde premiamos las mejores propuestas hechas por niñas y niños para proteger su privacidad, así como las visitas al INAI.

Son muy comunes delitos como el “grooming” donde adultos se hacen pasar por niños para tener contacto con menores y obtener información. Por ello, hay que actualizar la legislación sobre protección de datos personales para sancionar a los ciberdelincuentes que tienen en su poder fotografías y datos que en el mercado negro se comercian con organizaciones criminales.

Los ciberdelitos en Estados Unidos sirven como referencia clara sobre el potencial riesgo al que nos enfrentamos si no generamos políticas enfocadas a la ciberseguridad infantil. En aquel país, acorde a cifras de la empresa Javelin, cerca de 1.7 millones de niños han sido víctimas de filtración de su información y 915 mil fueron víctimas de robo de identidad en 2022.

Esta realidad preocupa ya que los datos personales son utilizados para abrir cuentas bancarias destinadas al lavado de dinero y estafas, así como obtener préstamos o asistencia social. Los delincuentes optan por estos perfiles debido a que el acceso a la banca generalmente ha sido solicitado por sus padres; porque estas cuentas no son revisadas con frecuencia, y porque no suelen ser sospechosas por no tener mucho historial crediticio.

Si bien estos hechos se han reportado principalmente en Estados Unidos, en nuestro país el riesgo es latente y estamos a tiempo de recopilar datos para tener un diagnóstico oportuno.

En este Día del Niño y de la Niña, hagamos el compromiso de proteger la privacidad y el bienestar de las nuevas generaciones en el entorno digital. Juntos, podemos construir un mundo digital donde la seguridad y la privacidad coexistan y les permita seguir accediendo a todo el conocimiento constructivo disponible en la red.

@JulietDelrio