Ofrece Orquesta de Cámara de Zacatecas primer concierto de temporada 2025

Zacatecas, Zac.- Dotado de brillantez musical, en la sala principal del Teatro Fernando Calderón se llevó a cabo el concierto de la Primera Temporada 2025 de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas (OCEZ), organizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, en el marco de la Agenda del Bienestar 2025.

Bajo la dirección del maestro Jooyong Ahn (Corea del Sur/EUA), la agrupación ofreció un programa de gran riqueza técnica y expresiva, con la excelsa participación de la destacada violista Isabel Villanueva, de España, quien fungió como solista invitada.

El programa incluyó la Obertura de la ópera “El barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini, la “Rapsodia-Concierto” para viola y orquesta, de Bohuslav Martinů, interpretada magistralmente por Villanueva, y la “Sinfonía No. 4” en re menor, “Op. 120”, de Robert Schumann, en su versión revisada de 1851, que cerró la velada con una extraordinaria ejecución.