Fortalecen competencias profesionales en estudiantes de Salud Pública

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes en el análisis de los determinantes sociales de la salud, se llevó a cabo una jornada de capacitación enfocada en la metodología de la epidemiología de paisaje y la elaboración de diagnósticos comunitarios.

Durante la actividad, se destacó la importancia de observar y analizar las condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales que influyen en el proceso salud-enfermedad de las poblaciones, permitiendo a los futuros profesionales identificar factores de riesgo y necesidades prioritarias dentro de las comunidades.

Como parte de la preparación para sus actividades de campo, los estudiantes recibieron orientación por parte del coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS), Alfredo Salazar de Santiago, sobre el uso de instrumentos de observación, registro sistemático de información y reconocimiento territorial, herramientas fundamentales para la construcción de perfiles epidemiológicos comunitarios.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con los determinantes sociales de la salud, acceso a servicios, infraestructura comunitaria, vivienda, movilidad, servicios públicos, riesgos ambientales y participación social, elementos que contribuyen a comprender de manera integral las condiciones de vida de la población.

Los alumnos de la Licenciatura en Salud Pública, realizarán recorridos comunitarios en distintos sectores previamente delimitados, donde recopilarán información que posteriormente será analizada para la elaboración de diagnósticos comunitarios, propuestas de intervención y proyectos de investigación enfocados en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.