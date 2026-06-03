Supervisa Pepe Saldívar aplicación de implementos agrícolas

Zacatecas, Zac.- Con la aplicación de los implementos agrícolas entregados por el Gobierno que encabeza David Monreal, las y los productores del campo guadalupense trabajan más hectáreas de cultivo, así se constató durante una supervisión en la comunidad de la Cocinera por parte del alcalde Pepe Saldívar.

El munícipe acudió desde temprano a visitar los cultivos de chile de semilla híbrida y criolla, donde las y los productores coincidieron en que la semilla, el acolchado y la cintilla entregados por el gobierno, eficientan el riego de lo que se siembra, lo que les permite aumentar la producción.

“Estamos aquí con la gente trabajadora del campo en la Cocinera, quienes agradecen el apoyo que se está dando al campo para tener más producción por parte de quienes trabajan la tierra de Guadalupe”, indicó el edil.

Cabe señalar que en Guadalupe se está invirtiendo de manera histórica en el rubro del apoyo al campo, esto debido al equipo que se formó entre los Gobiernos de Claudia Sheinbaum, el de David Monreal y el de Pepe Saldívar, junto con las gestiones de los diputados Susana Barragán y Saúl Cordero.

Asimismo, el presidente municipal de Guadalupe, reconoció que otro factor que está impulsando la producción agrícola en las comunidades, es la rehabilitación de carreteras y caminos saca cosechas, programa implementado en conjunto por los tres niveles de gobierno, así como la construcción de bordos captadores de agua por toda la zona.

Por su parte las y los productores reconocieron que la cintilla y el acolchado, así como la semilla, sí hacen la diferencia al momento de sembrar, pues se multiplica la producción.