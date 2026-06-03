Cámara de Joyería de Jalisco capacitara a artesanos zacatecanos para elevar calidad de sus productos

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de generar mayores oportunidades para el sector joyero y platero del estado, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Cámara de Joyería de Jalisco.

Este acuerdo busca promover y consolidar las actividades del gremio, mediante la afiliación a dicha cámara, lo que permitirá a las y los productores zacatecanos contar con representación a nivel nacional e internacional, en eventos del sector, así como acceder a programas técnicos, asesorías especializadas y capacitaciones, tanto presenciales como en línea.

Entre los beneficios que contempla el convenio destacan asesorías jurídicas, en materia laboral, mercantil y aduanal, para las empresas afiliadas; costos preferenciales en análisis de metales, así como talleres enfocados en seguridad industrial, moda y diseño. Además, se abre la posibilidad de participar en exposiciones y eventos de gran relevancia como Expo Joya.

El Subsecretario de Desarrollo Artesanal, César Sánchez Barajas, en representación del Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó la relevancia de este acuerdo para el desarrollo del sector.

“Este convenio representa una gran oportunidad para que nuestras y nuestros artesanos joyeros eleven la calidad de sus productos, accedan a nuevos mercados y se integren a dinámicas comerciales más competitivas”.

Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de Joyería de Jalisco, señaló que “para la Cámara es muy importante sumar a Zacatecas, un estado con gran tradición en la platería. Estamos seguros de que, trabajando en conjunto, se generarán nuevas oportunidades de crecimiento para sus empresas”.

En representación del sector, la artesana joyera Alicia Salinas Rivera dijo que “para quienes nos dedicamos a la joyería, este tipo de alianzas abre nuevas puertas; nos permite capacitarnos, mejorar nuestros procesos y dar mayor valor a nuestras piezas, llevando el trabajo zacatecano a más espacios”.

Este esfuerzo se suma a las acciones que el Gobernador David Monreal Ávila ha promovido en favor del sector artesanal, reconociendo su valor cultural, económico y su contribución a la identidad del estado.

Con este convenio, realizado en el marco de la Agenda del Progreso, Zacatecas avanza en la generación de mejores condiciones para que el talento local continúe posicionándose en mercados cada vez más amplios.