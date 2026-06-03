Firman convenio de colaboración UAZ y Secretaría de Administración

Zacatecas, Zac.- En el marco de la vinculación institucional, se establecieron las bases de colaboración mediante las cuales alumnos de las unidades académicas de Contaduría y Administración, Derecho, Psicología e Ingenierías podrán realizar su servicio social en la Secretaría de Administración (SAD). Con este propósito, autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado reafirmaron sus relaciones a través de la firma de un convenio de colaboración.

Al abordar la relevancia de este acuerdo, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, subrayó que permitirá al alumnado desempeñar su servicio social en espacios de la administración pública estatal, fortaleciendo con esta experiencia su formación profesional, académica y humana.

En este sentido, el mandatario universitario expresó: “Las y los estudiantes son la razón de ser de la institución; por ello, este tipo de acuerdos que crean oportunidades para su formación representan una inversión en el presente y el futuro de nuestra entidad, en este caso de las unidades de Contaduría y Administración, Derecho, Psicología e Ingenierías”.

Desde el patio central de la Rectoría, Román Gutiérrez enfatizó además que una universidad pública debe mantener una relación cercana con los distintos órdenes de gobierno, con los sectores productivos y con la sociedad, generando así la posibilidad de que la comunidad universitaria contribuya al desarrollo de Zacatecas.

En complemento a este convenio, la UAZ impartirá 25 cursos de capacitación especializada dirigidos a prestadores de servicios turísticos. Dichos talleres abordarán temas estratégicos como Inteligencia Artificial (IA), Administración, Finanzas, Atención al cliente, desarrollo de capacidades para el sector, manejo de conflictos para meseros, entre otros.

Al respecto, el rector destacó que esta colaboración da continuidad a las actividades que han consolidado la relación entre ambas instituciones, generando resultados positivos mediante alianzas estratégicas que fortalecen la formación estudiantil, impulsan la profesionalización y permiten que el conocimiento universitario siga favoreciendo al desarrollo de la entidad.

En su mensaje, al presidir la firma, la secretaria de Administración del Gobierno del Estado, María del Carmen Salinas Flores, resaltó que este convenio constituye un claro ejemplo del trabajo coordinado entre la academia y la administración pública.

De igual manera, la funcionaria estatal manifestó: “Este es un convenio construido con voluntad política, confianza mutua y la convicción de que el conocimiento que se genera en las aulas encuentra su verdadero sentido cuando se orienta al bienestar de nuestra sociedad”.

Con esta perspectiva, el acuerdo representa la oportunidad de que los estudiantes interesados den sus primeros pasos en el ámbito laboral al servicio de los zacatecanos, acercándose al campo profesional con sus complejidades, adquiriendo responsabilidades y obteniendo satisfacciones, concluyó.

Como testigos de la signatura estuvieron presentes la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval; la coordinadora de Vinculación, Argelia López Luna; el abogado general, Hazael Huerta Robles; la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Bennelly Hernández Ruedas; el director general jurídico de la SAD, Gonzalo Cortés Murúa; y el director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCyT), Hamurabi Gamboa Rosales.